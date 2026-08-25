78 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì thập cẩm ở Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 25/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị đang phối hợp cùng Trung tâm Y tế An Khê và UBND phường An Khê điều tra khẩn cấp vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục người phải nhập viện điều trị.

Theo báo cáo, tính đến 11h cùng ngày, cơ quan chức năng ghi nhận số ca mắc và nhập viện: 78 người. Toàn bộ 78 trường hợp trên được xác định nghi ăn bánh mì tại hộ kinh doanh B.B ( đường Quang Trung, phường An Khê) và đều xuất hiện chung triệu chứng.

Hiện có 74 bệnh nhân đang theo dõi tại Trung tâm Y tế An Khê; 4 bệnh nhân chuyển lên Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai. Hiện đa số bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có tử vong.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 78 trường hợp ngộ độc nghi do ăn bánh mì tại hộ kinh doanh B.B, phường An Khê. (Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI)

Theo kết quả xác minh ban đầu, trong khoảng thời gian từ 20h ngày 23/8 - 17h30 phút ngày 24/8, rất nhiều trường hợp đã mua bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh B.B . Đến khoảng 19h ngày 24/8, nhiều người xuất hiện dồn dập các triệu chứng đau quặn bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt cao, bệnh nhân đầu tiên nhập viện vào lúc 17h27 phút cùng ngày.

Cơ quan chức năng xác định qua lời cung cấp thông tin từ chủ cơ sở là ông N.V.K, tiệm bánh hoạt động từ 6 - 21h và bán ra khoảng 200 ổ bánh mì mỗi ngày. Hiện tiệm đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh để phục vụ công tác điều tra và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu.

Lực lượng chức năng đã thu thập, niêm phong và bảo quản lạnh 12 mẫu thực phẩm (pa tê, chả lụa, thịt nguội, chả cá chiên, khô gà, sốt bơ trứng, thịt heo rim, dưa chua...) cùng 1 mẫu bệnh phẩm (chất nôn của bệnh nhân N.T.T., 47 tuổi) để chuyển Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai gửi đi xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Bên cạnh việc kiểm tra đột xuất và đề nghị đình chỉ cơ sở, cơ quan y tế đã triển khai truyền thông tại chỗ cho người dân về nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với thức ăn chín để lâu ở nhiệt độ thường trong mùa nắng nóng, đồng thời hướng dẫn các biện pháp lựa chọn thực phẩm an toàn.