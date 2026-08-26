Số người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai tăng lên 150 người

(VTC News) -

Ngày 26/8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn phường An Khê với quy mô lớn, nghi do sau khi ăn bánh mì tại cơ sở có tên B.B (đường Quang Trung, phường An Khê).

Tính đến hiện tại, số bệnh nhân cấp cứu nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở B.B đã tăng lên 150 người. (Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI)

Theo báo cáo, tính đến hiện tại, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận tổng cộng 150 trường hợp ngộ độc nhập viện và điều trị. Đồng thời các trường hợp đang được điều trị tích cực với tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định, chưa ghi nhận người bệnh diễn biến nặng hoặc tử vong.

“Do hiện tại chưa có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm nên chưa đủ cơ sở kết luận chính thức nguyên nhân cũng như tác nhân gây ra vụ việc. Ngành Y tế địa phương đang tiếp tục chủ động nhân lực, thuốc, dịch truyền, sẵn sàng ứng phó nếu phát sinh thêm ca bệnh mới.”, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai thông tin.

Tiệm bánh mì B.B, nơi nghi bán bánh mì khiến 150 người bị ngộ độc.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, Sở Y tế tỉnh Gia Lai xác định trong khoảng thời gian từ 20h (Ngày 23/8) - 17h30 (Ngày 24/8), các bệnh nhân đã mua và sử dụng bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh B.B (đường Quang Trung, phường An Khê).

Sau khi ăn, người dân lần lượt xuất hiện các triệu chứng cấp tính như đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt cao, buộc phải đưa đi cấp cứu. Sau đó, Trung tâm Y tế An Khê ghi nhận ca bệnh nhập viện đầu tiên vào lúc 17h27 ngày 24/8.

Trong số 150 ca ghi nhận đến thời điểm hiện tại, có 146 trường hợp đang điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê và 4 trường hợp chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục theo dõi.

Qua cung cung cấp thông tin từ chủ cơ sở bánh mì B.B là là ông N.V.K, tiệm hoạt động từ 6 - 21h giờ hằng ngày, trung bình cung ứng khoảng 200 ổ bánh mì các loại. Món bánh mì thập cẩm nghi ngờ gây ngộ độc gồm nhiều thành phần như pa-tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, thịt heo rim, sốt bơ trứng, nước tương, rau thơm và dưa leo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vào tối 24/8, Sở Y tế Gia Lai đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp cùng UBND phường An Khê và các lực lượng liên quan lập tức vào cuộc.

Cụ thể, UBND phường An Khê đã ban hành Quyết định số 2557/QĐ-UBND tiến hành kiểm tra đột xuất, yêu cầu Hộ kinh doanh B.B đồng thời tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 17h30 phút ngày 24/8 để phục vụ truy xuất nguồn gốc và điều tra.

Tổ công tác chuyên môn đã lấy 12 mẫu thực phẩm (gồm pa-tê, sốt bơ trứng, chả lụa, thịt nguội, dưa chua,...) bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai để kiểm nghiệm. Đồng thời, mẫu bệnh phẩm chất nôn của bệnh nhân N.T.T. (47 tuổi) cũng đã được gửi gấp đến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm.