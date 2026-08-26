150 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Gia Lai, Bộ Y tế vào cuộc

(VTC News) -

Đề nghị trên nằm trong công văn của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế gửi Sở Y tế Gia Lai liên quan vụ 150 người nhập viện sau ăn bánh mì.

Địa phương được yêu cầu nhanh chóng thông báo rộng rãi để những người từng ăn bánh mì tại cơ sở liên quan, nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường, chủ động đến cơ sở y tế gần nhất.

Ngành y tế cũng phải điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, xác định thực phẩm và tác nhân gây ngộ độc. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Tiệm bánh mì - nơi nghi bán bánh mì khiến 150 người bị ngộ độc.

Tối 23 đến tối 24/8, nhiều người mua bánh mì tại một hộ kinh doanh ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai. Sau đó, họ lần lượt xuất hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, một số trường hợp sốt và phải đến cơ sở y tế điều trị.

Sáng 26/8, Sở Y tế Gia Lai ghi nhận 150 người nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến vụ việc. Trong số này, 146 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê, 4 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Theo ngành y tế, sức khỏe các bệnh nhân hiện ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Điểm chung của các bệnh nhân là đều ăn bánh mì mua tại cùng một hộ kinh doanh trong khoảng thời gian trên. Đáng chú ý, trong số những người đến Trung tâm Y tế An Khê cấp cứu có cả hai cha con chủ cơ sở bán bánh mì.

Theo thông tin ban đầu, một ổ bánh mì tại đây có nhiều thành phần như patê, thịt nguội, ruốc, chả lụa, rau thơm, dưa chuột, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương và thịt heo rim.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã kiểm tra cơ sở và lấy 12 mẫu thực phẩm để xét nghiệm. Nguyên nhân gây ra vụ việc hiện chưa được xác định.