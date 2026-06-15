Tháp Victory Hermes của The Win City bán hết 100% rổ hàng trong 2 giờ

(VTC News) -

Nhu cầu nhà ở và lưu trú thực vẫn rất lớn

Kết quả này càng trở nên đáng chú ý khi xuất hiện trong bối cảnh thị trường bất động sản đang phân hóa mạnh, nguồn cung liên tục gia tăng tại khu Đông, Nam và Tây TP.HCM, còn người mua ngày càng thận trọng hơn với các quyết định đầu tư và an cư.

Đáng chú ý, đây không phải là thành công mang tính thời điểm. Sau hơn 7 tháng triển khai, The Win City đã ghi nhận khoảng 1.850 giao dịch thành công, cho thấy sức hút được duy trì xuyên suốt ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động.

Victory Hermes – Tháp mới dự án The Win City - mở bán sáng 13/6 tại Gallery dự án.

Theo ông Trần Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị Thắng Lợi Homes: "Trong suốt quá trình triển khai, The Win City không phải lúc nào cũng gặp điều kiện thị trường thuận lợi. Tuy nhiên, lượng giao dịch vẫn liên tục được ghi nhận bởi dự án đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.

Ngay cả khi thị trường có những giai đoạn trầm lắng, nhu cầu an cư vẫn hiện hữu, doanh nghiệp vẫn cần lao động, chuyên gia vẫn cần nơi lưu trú."

Thành công của dự án không đến từ những yếu tố ngắn hạn mà được xây dựng trên nền tảng nhu cầu thực đang hiện hữu tại cửa ngõ Tây Sài Gòn. Đây cũng là nhóm khách hàng mà The Win City hướng đến ngay từ đầu.

220.000 chuyên gia và người lao động tạo ra nguồn cầu bền vững

Đức Hòa đang sở hữu nguồn cầu lưu trú rất lớn từ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Hiện khu vực tập trung 39 khu công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy cao, quy tụ khoảng 220.000 chuyên gia và người lao động. Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ được quy hoạch bài bản, có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, lưu trú và khai thác cho thuê vẫn còn khá hạn chế.

Trong bối cảnh đó, The Win City nổi bật với quy mô 13,18ha, gần 6.000 sản phẩm và hệ sinh thái hơn 100 tiện ích. Dự án còn hướng đến việc kiến tạo môi trường sống toàn diện, nơi các nhu cầu học tập, làm việc, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và giải trí được tích hợp ngay trong nội khu.

Đón đầu chu kỳ phát triển mới của Tây Sài Gòn

Một trong những động lực quan trọng tạo nên sức hút cho The Win City là vị trí nằm trong khu vực đang hưởng lợi trực tiếp từ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm.

Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài đang từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đức Hòa với TP.HCM và các trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam.

The Win City giáp TP.HCM, cách nút giao Vành đai 3 - Tỉnh lộ 10 chỉ 5 phút di chuyển.

Bên cạnh đó, việc Đức Hòa – Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm hành chính mới cũng đang tạo thêm động lực phát triển về dân cư, thương mại và dịch vụ, kéo theo nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng. Các động lực này còn trực tiếp tạo ra nguồn cầu ở và thuê thực từ đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý và các hộ gia đình dịch chuyển về khu vực.

Victory Hermes – Sống giữa hệ sinh thái toàn diện

Nếu các luận điểm phía trên lý giải vì sao nhu cầu nhà ở tại khu Tây ngày càng gia tăng, thì Victory Hermes được xem là lời giải cụ thể cho nhu cầu đó.

Là tháp mới thuộc phân khu Victory Heights, Victory Hermes sở hữu vị trí trung tâm hệ sinh thái The Win City, liền kề Victory Central Park 5.500m², hồ bơi Olympic Maximus 50m, Win Mark, Win Mec cùng chuỗi tiện ích vui chơi, thể thao và giải trí được quy hoạch đồng bộ.

The Win City giáp TP.HCM, cách nút giao Vành đai 3 - Tỉnh lộ 10 chỉ 5 phút di chuyển.

Victory Hermes được phát triển theo định hướng gia đình và giáo dục, với hệ tiện ích riêng gồm Mommy Care, Harmony, Creative Lab và kết nối trực tiếp Win Edu, kiến tạo môi trường sống và học tập liền mạch cho các gia đình trẻ.

Với mức giá từ khoảng 1,5 tỷ đồng/căn, cùng chính sách ưu đãi từ 40 –100 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 9% trong 24 tháng và phương thức thanh toán linh hoạt, Victory Hermes đang trở thành lựa chọn phù hợp cho cả nhu cầu an cư lẫn đón đầu tiềm năng phát triển của khu Tây Sài Gòn.

Có thể thị trường đang phân hóa, có thể nguồn cung đang ngày càng nhiều, nhưng những nhu cầu nền tảng của xã hội vẫn không thay đổi: người trẻ cần căn nhà đầu tiên, chuyên gia cần nơi lưu trú và các đô thị mới vẫn cần những dự án đủ quy mô để đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao.

The Win City đang từng bước khẳng định sức hút của một đại đô thị phục vụ nhu cầu ở thực tại cửa ngõ Tây Sài Gòn. Kết quả hấp thụ 100% rổ hàng của Victory Hermes chỉ trong 2 giờ là một minh chứng cho sức hút ấy.