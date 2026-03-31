Cá tháng Tư: MediaMart giảm sốc tới 50%, giá thật không đùa

Trong bối cảnh mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao, việc hàng loạt sản phẩm điện máy, gia dụng và công nghệ đồng loạt giảm sâu tới 50% đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Từ tivi, điều hòa, tủ lạnh, đồ gia dụng đến smartphone, laptop… nhiều mặt hàng được đưa về mức giá “khó tin nhưng có thật”, mở ra cơ hội mua sắm hấp dẫn ngay đầu tháng.

Không chỉ gây ấn tượng bởi mức giá, chương trình còn đi kèm loạt chính sách như trả góp 0% lãi suất, miễn phí giao hàng và lắp đặt trong vòng 4 giờ. Toàn bộ sản phẩm đều là hàng chính hãng, áp dụng chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn.

Tivi giảm sâu, nhiều mẫu giá chạm đáy dịp Cá tháng Tư

Ngành hàng tivi là một trong những điểm nhấn rõ nét của chương trình khi ghi nhận mức giảm mạnh ở nhiều phân khúc.

Đáng chú ý, hai mẫu Android TV Coex 32 inch và 40 inch lần lượt được giảm tới 44% và 50%, đưa giá xuống còn 2.990.000 đồng và 4.490.000 đồng. Sản phẩm phù hợp với không gian nhỏ hoặc nhu cầu sử dụng làm tivi phụ. Số lượng ưu đãi giới hạn 100 suất mỗi loại tại MediaMart trong dịp Cá tháng Tư.

Bên cạnh đó, nhiều mẫu Smart TV 4K 55 inch và 65 inch từ TCL và Samsung cũng được giảm sâu tới 46%. Hay Smart TV Samsung 4K 75 inch UA75U8500FKXXV giảm tới 41%, còn 16.990.000 đồng, kèm gói hỗ trợ lắp đặt trị giá 250,000đ.

Đây được xem là thời điểm phù hợp để người tiêu dùng nâng cấp không gian giải trí tại gia với chi phí tiết kiệm hơn đáng kể.

Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đồng loạt ưu đãi

Không chờ đến cao điểm nắng nóng, nhiều mẫu điều hòa đã được MediaMart đưa vào chương trình với mức giá hấp dẫn.

Nổi bật là “trùm giá rẻ” 9.000BTU/1HP HSC 09TMU giảm 32%, còn 5.990.000 đồng, tặng ấm siêu tốc Coex Inox 304 dung tích 1,8 lít, đi kèm chính sách miễn phí vật tư ống đồng tối đa 5m, miễn phí lắp đặt và hỗ trợ trả góp 0%.

Ở ngành hàng tủ lạnh, chương trình ưu đãi được áp dụng với số lượng giới hạn. Nổi bật là tủ lạnh Coex Inverter 197 lít RT-4007IS giảm 40%, còn 4.490.000 đồng (duy nhất 100 suất).

Các dòng dung tích lớn cũng ghi nhận mức giảm đáng kể, như tủ lạnh Coex Inverter 430 lít Side By Side RS-4007MIB giảm tới 50%, còn 9.890.000 đồng; hay tủ lạnh Coex Inverter 362 lít 4 cửa RM-4007MIS giảm 43%, còn 10.790.000 đồng.

Ở ngành hàng máy giặt, nhiều sản phẩm Coex được giảm tới 45%, đưa mức giá phổ biến về khoảng 5 - 7 triệu đồng.

Gia dụng giá “mềm”, chỉ từ vài trăm nghìn đồng

Không khí ưu đãi lan rộng sang nhóm sản phẩm gia dụng, với nhiều mặt hàng thiết yếu như quạt cây, nồi cơm điện, bếp từ, lò vi sóng, máy xay sinh tố… được chào bán với mức giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng.

Có thể kể đến các sản phẩm được giảm tới 50% như quạt cây 5 cánh Coex còn 599.000 đồng, bếp từ cảm ứng Coex còn 990.000 đồng, lò vi sóng 20L Roler còn 1.090.000 đồng. Mức giá này phù hợp với nhu cầu mua sắm tiết kiệm, đặc biệt trong giai đoạn đầu năm.

Smartphone, laptop giảm mạnh, dễ dàng “lên đời”

Trong chương trình “Cá tháng Tư, deal thật như đùa”, các sản phẩm công nghệ cũng góp mặt với nhiều ưu đãi đáng chú ý. Apple iPhone 13 128G được giảm trực tiếp 3,3 triệu đồng, xuống 11.690.000 đồng, giúp việc “lên đời” thiết bị trở nên dễ dàng hơn.

Cùng với đó, nhiều smartphone từ Samsung, OPPO, Xiaomi cũng giảm hơn 1 triệu đồng, đưa giá bán về khoảng 2–4 triệu đồng.

Ở mảng laptop, các sản phẩm từ HP và Acer đồng loạt giảm tới 29%, kèm quà tặng như túi đựng hoặc balo, đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc.

Cá tháng Tư, chần chừ là hết

Không giống các chương trình giảm giá kéo dài, ưu đãi dịp Cá tháng Tư chỉ áp dụng trong thời gian ngắn với số lượng giới hạn.

Với mức giá đang được điều chỉnh xuống thấp, đây được xem là thời điểm thuận lợi để người tiêu dùng mua sắm các sản phẩm điện máy, điện lạnh, gia dụng và công nghệ với chí phí tối ưu. Tuy nhiên, do số lượng có hạn, việc chần chừ có thể khiến nhiều khách hàng bỏ lỡ các ưu đãi tốt.

Chương trình áp dụng trong ngày 1/4 tại toàn bộ hệ thống siêu thị MediaMart trên toàn quốc và kênh bán hàng trực tuyến.

Để không bỏ lỡ cơ hội săn sale mỗi cuối tuần, khách hàng có thể theo dõi thông tin chi tiết tại website www.mediamart.vn hoặc liên hệ hotline 1900 6788 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.