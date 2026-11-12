Thân nhân bật khóc ngày lấy mẫu ADN, thắp hy vọng tìm danh tính liệt sĩ

Cận cảnh đại lộ 12 làn xe dọc sông đầu tiên ở Đồng Nai
Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài 15,5km, kết nối Quốc lộ 51 với cao tốc TP.HCM - Long Thành được triển khai nhằm hình thành trục giao thông và cảnh quan ven sông Đồng Nai.
Ánh sáng pháp luật giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Huế bứt phá, thoát nghèo
Đưa ánh sáng pháp luật đến tận bản làng đang là "chìa khóa" giúp đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo tại TP Huế bứt phá vươn lên, tạo đà thoát nghèo bền vững.
Đã tìm được 1.012 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Đến ngày 11/11, lực lượng chức năng đã quy tập 1.012 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), trong đó 371 hài cốt được tìm thấy cùng di vật.
Diện mạo 4 tuyến đường hơn 8.200 tỷ đồng ở Thủ Thiêm sau 6 tháng tái thi công
Sau 6 tháng thi công trở lại, 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang dần thành hình, nhiều đoạn được thảm nhựa, hoàn thiện vỉa hè và cảnh quan.
Cận cảnh 2 tuyến đường nghìn tỷ 'nằm chờ' sân bay Long Thành vận hành
Hai tuyến đường T1, T2 với tổng vốn đầu tư hơn 2.630 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng kết nối sân bay Long Thành với các tuyến cao tốc và Quốc lộ 51.
Mưa lớn ở Đắk Lắk, nhiều tuyến đường ngập sâu, học sinh phải nghỉ học
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk ngập sâu, giao thông bị chia cắt, nhiều trường học cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn.
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