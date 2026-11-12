Thân nhân bật khóc ngày lấy mẫu ADN, thắp hy vọng tìm danh tính liệt sĩ

“Hôm nay, gia đình có mặt tại đây với rất nhiều hy vọng, mong một ngày nào đó có thể tìm lại được cậu để đón về với gia đình. Chúng tôi biết thời gian liệt sĩ hy sinh đã lâu, việc xác định danh tính có thể rất khó khăn, nhưng dù chỉ còn một chút hy vọng, gia đình vẫn mong sớm có ngày đón cậu trở về”, bà Yến nghẹn ngào.