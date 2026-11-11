Diện mạo 4 tuyến đường hơn 8.200 tỷ đồng ở Thủ Thiêm sau 6 tháng tái thi công

Trong khi đó, tại đường Tố Hữu, đoạn cuối tuyến kết nối với đường Trần Não và đường Lương Định Của, công tác thi công cũng đang được đẩy nhanh. Các hạng mục trên tuyến được triển khai nhằm bảo đảm sự kết nối đồng bộ với những trục đường chính khác.