Diện mạo 4 tuyến đường hơn 8.200 tỷ đồng ở Thủ Thiêm sau 6 tháng tái thi công

Cận cảnh 2 tuyến đường nghìn tỷ 'nằm chờ' sân bay Long Thành vận hành
Hai tuyến đường T1, T2 với tổng vốn đầu tư hơn 2.630 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng kết nối sân bay Long Thành với các tuyến cao tốc và Quốc lộ 51.
Mưa lớn ở Đắk Lắk, nhiều tuyến đường ngập sâu, học sinh phải nghỉ học
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk ngập sâu, giao thông bị chia cắt, nhiều trường học cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn.
Dùng AI, Zalo phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Ninh
Việc chuyển đổi số ở TP Quảng Ninh đang giúp người dân chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật, từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống.
Cao Bằng tổ chức 102 lớp tập huấn cho cán bộ, cộng đồng vùng dân tộc thiểu số
Sở Dân tộc và Tôn giáo Cao Bằng mở 102 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng, cán bộ triển khai chính sách dân tộc, phát 254.256 tờ báo cho người có uy tín.
Người dân ở Nha Trang đưa ô tô lên cầu vượt tránh lũ ngập
Lo ngại mưa lớn và các hồ chứa xả nước gây ngập, hàng chục người ở Nha Trang đã đưa ô tô lên cầu vượt đường sắt để bảo vệ tài sản.
Video: Nước sông vượt báo động 2 tràn vào nhà, dân 'rốn lũ' Huế hối hả chạy lụt
Mưa lớn những ngày qua khiến nước sông Bồ (TP Huế) lên cao và vượt mức báo động 2 và bắt đầu tràn vào khu dân cư, người dân vùng "rốn lũ" Quảng Điền hối hả chạy lụt.
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