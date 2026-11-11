Cận cảnh 2 tuyến đường nghìn tỷ 'nằm chờ' sân bay Long Thành vận hành

Chưa đầy 2 tháng nữa, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 dự kiến được đưa vào khai thác thương mại. Trong khi nhiều hạng mục bên trong sân bay đang được đẩy nhanh tiến độ, hai tuyến đường giao thông kết nối T1 và T2 đã hoàn thành xây dựng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách khi sân bay vận hành.