Cơ sở dữ liệu ADN của Bộ Công an xác định danh tính 33 liệt sỹ

(VTC News) -

Thông tin trên được Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) đưa ra khi trả lời Báo Điện tử VTC News tại cuộc họp báo quý 3 của Bộ Công an.

Theo Đại tá Trần Hồng Phú, ngày 24/6, tại Bộ Công an, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phát động “Cao điểm triển khai thu nhận ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin” của lực lượng Công an Nhân dân. Đây là đợt triển khai có quy mô toàn quốc, khối lượng công việc đặc biệt lớn, yêu cầu tiến độ khẩn trương, phạm vi triển khai rộng và chưa có tiền lệ.

Ngay sau lễ phát động, Bộ Công an đồng loạt triển khai tại các địa phương; có 92 điểm thu mẫu với 297 tổ thu mẫu cố định và 74 tổ thu mẫu lưu động, gần 600 lượt thu nhận lưu động đối với các thân nhân liệt sỹ già yếu, không di chuyển được. Gần 20.000 lượt cán bộ, chiến sỹ cùng các lực lượng tại địa bàn cơ sở được huy động tham gia.

Để phục vụ thân nhân các liệt sỹ cung cấp thông tin phục vụ công tác rà soát, tạo lập dữ liệu và tổ chức thu mẫu, đảm bảo không thân nhân liệt sỹ nào đủ điều kiện nhưng không được thu mẫu, Bộ Công an xây dựng tính năng tra cứu thông tin liệt sĩ trên VNeID. Ứng dụng đã tiếp nhận hơn 11.000 lượt thân nhân nhận liệt sỹ để chuyển lực lượng công an cấp cơ sở tiếp tục rà soát.

Bộ Công an chủ động phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu công nghệ giải trình tự gên thế hệ mới (NGS-NSP), báo cáo Ban Chỉ đạo 515 quốc gia về kết quả nghiên cứu và chủ trương chuyển giao công nghệ trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Đại tá Trần Hồng Phú thông tin tại họp báo.

“Bộ Công an đã thu được tổng số 265.765 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin, đạt 106,3% theo kế hoạch, đồng thời hoàn thành phân tích ADN đối với 93.175 mẫu sinh phẩm và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu 90.021 kết quả phân tích phục vụ công tác đổi sánh với dữ liệu ADN hài cốt liệt sỹ

Bộ Công an tiếp nhận 227 kết quả phân tích ADN hài cốt liệt sỹ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 224 mẫu, Viện Pháp y quốc gia 3 mẫu); thực hiện đối sánh, hoàn thiện hồ sơ xác định danh tính đối với 10 hài cốt liệt sỹ đang an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ thuộc TP Cần Thơ và các tỉnh Cao Bằng, Lâm Đồng”, Đại tá Trần Hồng Phú cho biết thêm.

Kết quả đã được công bố và trao cho thân nhân các gia đình liệt sỹ tại Lễ phát động cao điểm ngày 24/6 và Chương trình truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” ngày 26/7.

“Đến nay, Cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ do Bộ Công an xây dựng, quản lý đã xác định danh tính cho 33 anh hùng liệt sĩ. Đây là kết quả bước đầu triển khai nhưng cũng là động lực để Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các đơn vị xây dựng và mở động Cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính để bù đắp các mất mát to lớn đối với các gia đình liệt sỹ, trả lại danh tính cho các anh hùng, liệt sỹ”, Cục Phó C06 cho hay.

Lãnh đạo C06 đánh giá, đợt cao điểm được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành vượt chỉ tiêu để ra, tạo bước chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Đặc biệt, việc triển khai thu nhận, số hóa thông tin thân nhân liệt sỹ theo dòng ngoại trên phạm vi toàn quốc là nhiệm vụ chưa có tiền lệ, được tổ chức trong thời gian ngắn nhưng đã huy động sự tham gia của nhiều lực lượng, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tạo sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội, góp phần thể hiện sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Tuy vậy, Phó Cục trưởng C06 cũng nêu một số khó khăn trong công tác rà soát, tạo lập dữ liệu. Bộ Công an không phải đơn vị chủ quản về dữ liệu liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ, trong khi công tác phối hợp với Sở Nội vụ, chính quyền cấp xã, phường còn nhiều bất cập. Một số nơi cung cấp thông tin không đầy đủ, dẫn đến lực lượng công an cấp cơ sở không có khả năng tìm kiếm, rà soát thông tin.

Để mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều chính xác, đầy đủ, việc thu mẫu được thực hiện theo nơi quản lý hồ sơ của liệt sỹ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều trường hợp thân nhân liệt sỹ chưa được thu mẫu do đang cư trú tại địa bàn xa nơi quản lý hồ sơ liệt sỹ và không sắp xếp được thời gian để về địa điểm thu mẫu theo lịch đã được công an cấp xã thông báo.

Bên cạnh đó, xây dựng ngân hàng lưu trữ mẫu sinh phẩm với quy mô lớn là việc chưa có tiền lệ tại Việt Nam, vì vậy thiếu mô hình chuẩn để tham chiếu và học hỏi kinh nghiệm,chưa có nhân lực chuyên về quản trị, vận hành hệ thống.

Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Nội vụ tại địa phương triển khai rà soát, tạo lập dữ liệu, đồng thời triển khai tính năng nhận thân nhân trên ứng dụng VNeID nhằm tìm kiếm được thân nhân của liệt sỹ trên toàn quốc.

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các gia đình, nhất là thân nhân đang sinh sống xa nơi địa bàn quản lý hồ sơ của liệt sỹ, Bộ Công an đã điều chỉnh quy trình, tổ chức thu mẫu ADN thân nhân liệt sỹ theo nơi cư trú của thân nhân, dự kiến việc thu mẫu được triển khai từ tháng 10/2026.

Khi lịch thu mẫu được ban hành, công an cấp xã nơi thân nhân cư trú sẽ gửi giấy mời và thông báo cụ thể thời gian, địa điểm để thân nhân thuận tiện đến thu mẫu.