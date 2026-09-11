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Xuất bản ngày 11/09/2026 11:19 AM
Xuất bản ngày 11/09/2026 11:19 AM

Chuyến bay đặc biệt đưa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN

Lương Ý
Lương Ý
(VTC News) -

Sáng nay, 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng được vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.

Sáng 11/9, tại ga quân sự thuộc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND TP Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, Lâm Đồng tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.

Sáng 11/9, tại ga quân sự thuộc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND TP Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, Lâm Đồng tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.

Trong số 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ có 4.651 mẫu từ TP Đồng Nai, 5.287 mẫu từ Tây Ninh và 3.625 mẫu từ Lâm Đồng. Đây là các mẫu sinh phẩm được lấy từ hài cốt liệt sĩ tại những phần mộ chưa biết tên và hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Trong số 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ có 4.651 mẫu từ TP Đồng Nai, 5.287 mẫu từ Tây Ninh và 3.625 mẫu từ Lâm Đồng. Đây là các mẫu sinh phẩm được lấy từ hài cốt liệt sĩ tại những phần mộ chưa biết tên và hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Toàn bộ mẫu được niêm phong, bảo quản nghiêm ngặt trong 144 thùng chuyên dụng trước khi vận chuyển bằng máy bay CASA-295 từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Hà Nội.

Toàn bộ mẫu được niêm phong, bảo quản nghiêm ngặt trong 144 thùng chuyên dụng trước khi vận chuyển bằng máy bay CASA-295 từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Hà Nội.

Đặc biệt, các thùng chứa mẫu sinh phẩm đều được phủ lá Quốc kỳ, thể hiện sự trang nghiêm, thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đặc biệt, các thùng chứa mẫu sinh phẩm đều được phủ lá Quốc kỳ, thể hiện sự trang nghiêm, thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Các mẫu sau đó được bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Các mẫu sau đó được bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, cho biết việc vận chuyển 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ là hành trình của sự tri ân, đồng thời mở thêm hy vọng xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, cho biết việc vận chuyển 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ là hành trình của sự tri ân, đồng thời mở thêm hy vọng xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo Trung tướng Trần Vinh Ngọc, mỗi mẫu hài cốt được đưa đi giám định là một cơ hội để cung cấp thông tin về danh tính liệt sĩ, góp phần giải tỏa sự chờ đợi của thân nhân, gia đình sau nhiều năm. “Xin cúi đầu tiễn biệt các anh về với Thủ đô yêu dấu, để ánh sáng của khoa học và sự tri ân gọi đúng tên các anh trở về trong vòng tay yêu thương của đồng bào, đồng chí, gia đình và những người thân yêu”, Trung tướng Trần Vinh Ngọc nói.

Theo Trung tướng Trần Vinh Ngọc, mỗi mẫu hài cốt được đưa đi giám định là một cơ hội để cung cấp thông tin về danh tính liệt sĩ, góp phần giải tỏa sự chờ đợi của thân nhân, gia đình sau nhiều năm. “Xin cúi đầu tiễn biệt các anh về với Thủ đô yêu dấu, để ánh sáng của khoa học và sự tri ân gọi đúng tên các anh trở về trong vòng tay yêu thương của đồng bào, đồng chí, gia đình và những người thân yêu”, Trung tướng Trần Vinh Ngọc nói.

Các chiến sĩ trang nghiêm, thành kính đưa từng thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

Các chiến sĩ trang nghiêm, thành kính đưa từng thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, trực tiếp đưa các thùng mẫu sinh phẩm lên máy bay.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, trực tiếp đưa các thùng mẫu sinh phẩm lên máy bay.

Các mẫu hài cốt liệt sĩ được bảo quản, số hóa và quản lý cẩn thận trong suốt quá trình vận chuyển.

Các mẫu hài cốt liệt sĩ được bảo quản, số hóa và quản lý cẩn thận trong suốt quá trình vận chuyển.

Chuyến bay CASA-295 mang theo 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ từ TP.HCM ra Hà Nội, bắt đầu hành trình phục vụ công tác giám định ADN, với mục tiêu xác định danh tính những liệt sĩ chưa biết tên.

Chuyến bay CASA-295 mang theo 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ từ TP.HCM ra Hà Nội, bắt đầu hành trình phục vụ công tác giám định ADN, với mục tiêu xác định danh tính những liệt sĩ chưa biết tên.

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