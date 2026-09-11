Chuyến bay đặc biệt đưa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN
(VTC News) -
Sáng nay, 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng được vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.
Theo dõi
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
- Phát hiện thêm rãnh mộ liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng11:59 09/09/2026
- Khai quật mộ liệt sĩ, phát hiện ví chứa nhiều ảnh chân dung17:56 08/09/2026
- 592 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng17:56 07/09/2026
Bình luận