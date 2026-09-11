Chuyến bay đặc biệt đưa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN

Theo Trung tướng Trần Vinh Ngọc, mỗi mẫu hài cốt được đưa đi giám định là một cơ hội để cung cấp thông tin về danh tính liệt sĩ, góp phần giải tỏa sự chờ đợi của thân nhân, gia đình sau nhiều năm. “Xin cúi đầu tiễn biệt các anh về với Thủ đô yêu dấu, để ánh sáng của khoa học và sự tri ân gọi đúng tên các anh trở về trong vòng tay yêu thương của đồng bào, đồng chí, gia đình và những người thân yêu”, Trung tướng Trần Vinh Ngọc nói.