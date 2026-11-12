Cận cảnh đại lộ 12 làn xe dọc sông đầu tiên ở Đồng Nai

Khu vực cầu An Hòa 2 đã được đưa vào khai thác, trở thành một trong những điểm kết nối quan trọng trên tuyến đại lộ. Từ cầu An Hòa 2 đến cầu Vàm Cái Sứt, các hạng mục hạ tầng giao thông cũng đang được triển khai, từng bước hoàn thiện mặt đường và các công trình liên quan.