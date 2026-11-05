(VTC News) -

Ngày 4/11, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố (Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM), ký ban hành kế hoạch tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo kế hoạch, thành phố tiếp tục triển khai tìm kiếm tại các vị trí đã khảo sát, đồng thời mở rộng phạm vi thăm dò nhằm phát hiện những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

TP.HCM tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Hai địa điểm được xác định để triển khai trong giai đoạn này là khu B và khu vực phía sau Nhà Truyền thống trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Công tác tìm kiếm, quy tập dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM yêu cầu quá trình khai quật phải được thực hiện thận trọng, tỉ mỉ, kết hợp phương tiện cơ giới với đào tìm thủ công để bảo đảm không bỏ sót hài cốt và di vật của các liệt sĩ.

Trước khi đưa phương tiện vào hiện trường, lực lượng công binh sẽ tiến hành rà phá vật liệu nổ tại toàn bộ khu vực nghi vấn, thiết lập các biện pháp bảo đảm an toàn. Sau đó, máy xúc cơ giới được sử dụng để bóc tách lớp bê tông và đào tìm theo chiều dọc, với chiều rộng khoảng 3m, độ sâu ban đầu từ 40-50cm.

Khi tiếp cận tầng đất nguyên thổ hoặc phát hiện dấu hiệu thay đổi địa tầng, lực lượng quy tập sẽ chuyển sang đào thủ công bằng xẻng, cuốc nhỏ và bay xây. Đất được bóc tách thành từng lớp mỏng từ 10-15cm, sàng lọc kỹ lưỡng nhằm phát hiện những mảnh di vật và hài cốt liệt sĩ.

Việc tìm kiếm được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên những khu vực thuận lợi trước, các vị trí phức tạp triển khai sau, với phương châm “chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ”.

Huy động radar xuyên đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm

Để nâng cao hiệu quả tìm kiếm, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM giao Bộ Tư lệnh thành phố chủ trì phối hợp với Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM sử dụng thiết bị chuyên dụng, radar quét để khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Hôm qua (4/11), lực lượng tìm kiếm quy tập được thêm 39 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu B Công viên Lê Thị Riêng.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp đánh giá kết quả khảo sát bằng công nghệ radar xuyên đất (GPR) và các phương pháp kỹ thuật khác; phân tích, đối chiếu dữ liệu, đánh giá độ tin cậy của tín hiệu nhằm đề xuất những vị trí cần tiếp tục thăm dò.

Trong quá trình khai quật, nếu phát hiện hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm ngay để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.

Bộ Tư lệnh TP.HCM chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động tại hiện trường, lập hồ sơ khai quật, sơ đồ vị trí, hồ sơ di vật và mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác minh.

Sở Y tế bố trí đội ngũ bác sĩ tham gia theo tiến trình tìm kiếm, thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản và bàn giao mẫu sinh phẩm cho đơn vị giám định. Sở Nội vụ chuẩn bị các vị trí an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, phối hợp tổ chức lễ truy điệu, an táng trang trọng theo quy định.

Để phục vụ công tác tìm kiếm, UBND phường Hòa Hưng được giao bàn giao mặt bằng, tổ chức che chắn khu vực khai quật, bảo vệ hiện trường và phối hợp bảo đảm an ninh trật tự.

Trong thời gian lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, người dân và phương tiện không được đi vào khu vực công viên. Chính quyền địa phương có trách nhiệm thông tin, vận động người dân xung quanh phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm.

Trước đó, trong giai đoạn 1, Công viên văn hóa Lê Thị Riêng là nơi các lực lượng chức năng tìm thấy hàng trăm hài cốt liệt sĩ, nhiều trường hợp được phát hiện cùng di vật. Ngày 14/10, TP.HCM tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.