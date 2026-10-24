Phát hiện bút khắc tên 'Mạnh', bộ quân hàm thiếu uý cùng hài cốt liệt sĩ

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Trung tá Nguyễn Văn Bằng - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội 584 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh và Nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến 3 liệt sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam hy sinh tại Lào, vừa được tìm kiếm, quy tập, nhằm phục vụ công tác xác minh danh tính.

Hài cốt 3 liệt sĩ được phát hiện trong hầm chữ A ở huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào). (Ảnh: Đồn Biên phòng Hướng Phùng)

Trước đó ông Hồ Văn Vang, trú bản Mày Văng Lực (bản Bụt cũ), huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào) cung cấp thông tin, năm 1971, có 3 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam bị trúng bom, hy sinh tại khu vực rẫy gần gia đình.

Thời điểm đó, khu vực này từng có một đơn vị trạm phẫu đóng quân. Sau khi các liệt sĩ hy sinh, đồng đội gom nhặt các phần thi thể và vật dụng cá nhân, gói buộc cẩn thận bằng nhiều lớp tăng rồi chôn cất cùng nhau tại hầm chữ A.

Chiếc bút khắc tên “Mạnh” được phát hiện cùng các hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đồn Biên phòng Hướng Phùng)

Ngày 21/7, gia đình ông Hồ Văn Vang chủ động cung cấp thông tin và bàn giao một số di vật liên quan cho Đồn Biên phòng Hướng Phùng. Đây là cơ sở để lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nói trên.

Đến ngày 15/10, Đội 584 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 3 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực hầm chữ A thuộc bản Mày Văng Lực (bản Bụt cũ).

Bộ quân hàm thiếu uý cũng được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đồn Biên phòng Hướng Phùng)

Trong số di vật được tìm thấy có một cây bút kim tinh khắc tên “Mạnh”, bộ quân hàm thiếu úy, dép cao su, đèn pin, phim chụp ảnh và một số vật dụng khác. Cơ quan chức năng nhận định, những di vật này là manh mối quan trọng, góp phần phục vụ quá trình xác minh thông tin về đơn vị, phiên hiệu, quê quán và danh tính các liệt sĩ.

Để sớm xác định danh tính liệt sĩ, Đội 584 và Đồn Biên phòng Hướng Phùng đề nghị các cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác tại khu vực huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào) trong năm 1971; những người từng biết hoặc trực tiếp tham gia gom nhặt, gói buộc, chôn cất các liệt sĩ tại hầm chữ A cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ cung cấp thông tin liên quan.