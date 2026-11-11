Mưa lớn ở Đắk Lắk, nhiều tuyến đường ngập sâu, học sinh phải nghỉ học

(VTC News) -

Ngày 11/11, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân (Đắk Lắk), cho biết mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông Kỳ Lộ, sông Cô và sông Trà Bương dâng cao, đe dọa gây ngập nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn.

“Trước mắt, địa phương đã cho học sinh của 2 trường nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đồng thời, sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình để xem xét cho học sinh tại các điểm trường khác nghỉ học”, ông Tuấn thông tin.

Theo ông Tuấn, trong sáng 11/11, khu vực xã Đồng Xuân vẫn có mưa khá lớn. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bố trí lực lượng tại những vị trí xung yếu, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh khi nước lũ tiếp tục dâng.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Đồng Xuân ngập.

Đáng chú ý, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu, không thể di chuyển. Trong đó, Quốc lộ 19C, đoạn từ Km50+600 đến Km50+750 qua thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân, bị ngập, gây chia cắt giao thông.

Ngoài ra, đường tỉnh ĐT647, đoạn từ Km13+000 đến Km13+200, khu vực cầu Suối Trăng thuộc thôn Kỳ Lộ - Phú Mỡ và đường liên thôn Lãnh Vân - Hà Rai, xã Xuân Lãnh cũng bị ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại.

Cơ quan chức năng cắm bảng cấm lưu thông.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân tuyệt đối không đi qua những khu vực ngập lụt, đặc biệt tại các đoạn đường nước chảy xiết, có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cùng ngày, ông Nguyễn Minh Hoà, Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây, cho biết trận mưa lớn ngày 10/11 khiến nước sông Kỳ Lộ dâng cao, ảnh hưởng đến một số trường học nằm ở khu vực trũng thấp trên địa bàn.

Trước nguy cơ ngập lụt, chính quyền xã đã yêu cầu Trường THCS&THPT Nguyễn Viết Xuân, Trường Mầm non Tuy An Tây và phân hiệu 1 Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Hoa cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

Nước tràn vào khu vực trường học xã Tuy An Tây.

Theo ông Hoà, đến sáng 11/11, lượng mưa trên địa bàn đã giảm. Tuy nhiên, chính quyền vẫn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không đi qua những đoạn đường bị nước dâng cao, chia cắt.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong ngày 10/11, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Độ ẩm đất tại một số khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra sạt lở đất khi tiếp tục có mưa lớn.

Nhiều tuyến đường trong thôn ở xã Tuy An Tây ngập sâu.

Dự báo, mực nước trên các sông, suối khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng nhanh. Trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch, mực nước lũ có khả năng dao động ở mức báo động 1-2; các sông còn lại có khả năng vượt báo động 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập lụt cục bộ ở các vùng trũng thấp ven sông, suối thuộc các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa và các phường Đông Hòa, Phú Yên.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.