Thái Nguyên kiện toàn đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(VTC News) -

Theo thông tin từ Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên, sau khi sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, toàn tỉnh hiện có 2.109 Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đội ngũ này quy tụ nhiều lực lượng nòng cốt ở địa phương, gồm: 268 bí thư chi bộ, 390 trưởng thôn/xóm, 77 trưởng ban công tác mặt trận, 280 cán bộ hưu trí, cùng nhiều nghệ nhân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, trưởng họ tộc và các cá nhân sản xuất, kinh doanh tiêu biểu.

Ông Hà Đức Thỏa (thứ 2 từ phải sang), người có uy tín ở thôn An Thọ, xã Thanh Mai, vận động người dân chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Chợ Mới 4. (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Nhằm giúp Người có uy tín phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân, tỉnh Thái Nguyên duy trì thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ.

Hằng năm, địa phương đều bố trí nguồn kinh phí cấp báo chí, tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ năng và tạo điều kiện cho các đoàn đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Bên cạnh đó, công tác thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Lễ, Tết, hỗ trợ đột xuất khi gặp thiên tai, rủi ro và khen thưởng các cá nhân tiêu biểu cũng được thực hiện kịp thời.

Trao đổi về định hướng thời gian tới, ông Dương Quang Bạo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngành đang chuẩn bị các bước để rà soát, kiện toàn lại lực lượng này theo quy định mới.

“Sau khi Nghị định 307/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 20/9/2026, Sở sẽ tham mưu cho tỉnh kiện toàn lại đội ngũ Người có uy tín. Đồng thời, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện thực tế của Thái Nguyên nhằm tạo động lực để lực lượng này tích cực vận động bà con phát triển kinh tế, vươn lên giảm nghèo bền vững”, ông Bạo nhấn mạnh.

Tiêu chí lựa chọn người có uy tín Người có uy tín đáp ứng các tiêu chí sau đây: 1. Là công dân Việt Nam, không phân biệt tôn giáo, giới tính, cư trú tại địa phương; ưu tiên người dân tộc thiểu số. 2. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 3. Là người tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. 4. Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; có mối liên hệ chặt chẽ trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư. 5. Có khả năng quy tụ, tập hợp, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo. Người có uy tín được lựa chọn từ các đối tượng sau: 1. Già làng, trưởng dòng họ, người thường xuyên được đồng bào dân tộc thiểu số mời thực hiện các nghi lễ truyền thống hoặc nghi lễ tín ngưỡng tốt đẹp của cộng đồng, dân tộc, dòng họ, thôn. 2. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận. 3. Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công chức quốc phòng, công nhân và nhân viên quốc phòng, người làm việc trong các tổ chức cơ yếu thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân Công an nhân dân đã nghỉ hưu có quá trình công tác lâu năm, có cống hiến cho cộng đồng, dân tộc, đất nước. 4. Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, Thôn đội trưởng. 5. Nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, nghệ nhân, nhà giáo, thầy thuốc, lương y, công nhân, nông dân sản xuất giỏi, phụ nữ tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu được đa số đồng bào tín nhiệm. Điều kiện bình chọn người có uy tín Nghị định quy định mỗi thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc thôn của xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là xã) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số được lựa chọn, công nhận 01 người có uy tín. Trường hợp thôn thành lập mới do sắp xếp, sáp nhập các thôn từ ngày 26/5/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tùy theo tình hình thực tế, quyết định số lượng người có uy tín của thôn mới nhưng không vượt quá tổng số người có uy tín của các thôn trước khi sáp nhập.