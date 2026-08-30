Bộ Chính trị: Xây mạng lưới 15.000-20.000 người có uy tín làm công tác tư tưởng

(VTC News) -

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Chính trị khẳng định công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng; giữ vai trò đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Giảm tối thiểu 70% mức độ lan tỏa của nội dung xấu độc trong nước

Quán triệt phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”, Bộ Chính trị yêu cầu công tác tư tưởng trong bối cảnh mới cần chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

“Công tác tư tưởng là công việc của toàn Đảng và hệ thống chính trị; cấp uỷ và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm, không ‘khoán trắng’ cho cơ quan chuyên trách”, Nghị quyết nêu rõ.

Định hướng quan trọng khác được Bộ Chính trị đặt ra là kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy “chống” làm nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo.

Trong đó, “xây” là bồi đắp niềm tin, bản lĩnh, văn hoá Đảng, môi trường thông tin lành mạnh, sức đề kháng tư tưởng của toàn xã hội; lòng yêu nước, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Còn “chống” là kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với cái sai, cái xấu, cái độc hại, làm suy giảm niềm tin; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” khi mới manh nha, ngay từ cơ sở.

Theo Bộ Chính trị, công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống.

Mục tiêu được Bộ Chính trị nhấn mạnh là công tác tư tưởng vận hành thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước. Toàn Đảng và hệ thống chính trị ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; an ninh tư tưởng được bảo đảm trong mọi tình huống.

Đến năm 2030, Bộ Chính trị đặt mục tiêu nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng luận cứ khoa học đối với 100% quan điểm sai trái, thù địch có tác động lớn đến đời sống xã hội; ngăn chặn kịp thời 100% nội dung vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật; mức độ lan tỏa của nội dung xấu độc trong nước giảm tối thiểu 70% so với năm 2026.

Cùng với đó, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời từ cơ sở, không để kéo dài, tích tụ; vi phạm kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên giảm mạnh, các trường hợp vi phạm được xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng mốc thời gian này, Bộ Chính trị nêu mục tiêu 100% cấp xã có lực lượng làm công tác tư tưởng, hoạt động thường xuyên tại từng địa bàn dân cư; 100% cấp xã kết nối hệ thống thông tin nguồn; người dân ở mọi địa bàn tiếp cận được thông tin chính thống hai chiều.

“Tỷ lệ người dân tin tưởng và chủ động sử dụng thông tin từ nguồn chính thống tăng vững chắc hằng năm. Cả nước hình thành mạng lưới 15.000 - 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực tham gia công tác tư tưởng”, Bộ Chính trị đặt mục tiêu.

Bên cạnh đó, 100% cấp xã có cán bộ chuyên trách; 100% cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Công tác 35, người làm nhiệm vụ thông tin ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng hằng năm; toàn Đảng có 4.000 - 6.000 cán bộ tuyên giáo nòng cốt được đào tạo chuyên sâu.

Tầm nhìn đến năm 2045 và xa hơn, Bộ Chính trị cho rằng công tác tư tưởng sẽ trở thành năng lực nội sinh của Đảng và của cả dân tộc, chủ động định hình nhận thức xã hội, vững vàng trước mọi biến động của môi trường thông tin.

Có chính sách đãi ngộ chuyên gia, nhà báo làm công tác tư tưởng

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Bộ Chính trị nêu giải pháp đột phá về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Một giải pháp đột phá khác là chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, từng địa bàn dân cư; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số.

Bộ Chính trị yêu cầu mỗi xã, phường, đặc khu phân công một đồng chí uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ trực tiếp phụ trách, chỉ đạo lực lượng làm công tác tư tưởng, duy trì chế độ sinh hoạt tư tưởng tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

Bộ Chính trị lưu ý chủ động nắm, định hướng, xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng ngay tại nơi phát sinh gắn với công tác dân vận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không để hình thành điểm nóng.

Đồng thời, Bộ Chính trị lưu ý cần chuyển mạnh việc quán triệt nghị quyết từ truyền đạt một chiều sang trao đổi, đối thoại, giải thích, thuyết phục gắn với tổ chức thực hiện. Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt nghị quyết, chấm dứt tình trạng quán triệt hình thức, đối phó.

Cùng với yêu cầu “thực hiện nghiêm quy định về kỷ luật phát ngôn và sử dụng mạng xã hội”, Bộ Chính trị quán triệt xử lý nghiêm việc phát hành, lưu hành sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật có nội dung trái với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, xuyên tạc lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chống phá chế độ.

Theo Bộ Chính trị, cần xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn, chuẩn mực trong xã hội và trên không gian số.

Trong đó, Bộ Chính trị định hướng xây dựng, phát triển mạng lưới người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực với tiêu chí lựa chọn, cơ chế kết nối, phát huy và trách nhiệm rõ ràng; hình thành lực lượng chính luận nòng cốt, tiêu biểu có uy tín, năng lực và sức lan tỏa.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đề ra giải pháp đột phá liên quan đội ngũ cán bộ; thể chế, cơ chế, chính sách; dữ liệu, công nghệ, hạ tầng; công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá công tác tư tưởng.

Cụ thể, cần ban hành khung năng lực và tiêu chuẩn chức danh cán bộ làm công tác tư tưởng theo từng cấp, từng lĩnh vực; đổi mới tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ theo khung năng lực. Bố trí đủ cán bộ chuyên trách công tác tư tưởng ở cấp xã.

“Có chính sách đãi ngộ đặc thù, thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo, người làm công nghệ tham gia công tác tư tưởng; bảo vệ cán bộ dám nói thẳng, dám đấu tranh, dám chịu trách nhiệm, lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, Nghị quyết nêu.

Ngoài ra, Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng cơ chế tiếp nhận phản hồi từ Nhân dân và giám sát xã hội; sử dụng kết quả đánh giá làm căn cứ để bố trí nguồn lực và xem xét trách nhiệm người đứng đầu.