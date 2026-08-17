Sĩ quan quân đội, công an, cán bộ nghỉ hưu có thể được chọn làm người có uy tín

(VTC News) -

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị định 307/2026 quy định về lựa chọn, công nhận, chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh đối với một số tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số.

Công an xã Quảng Tân (tỉnh Lâm Đồng) trò chuyện cùng người có uy tín để nắm bắt tâm tư và hỗ trợ những vướng mắc trong quá trình làm nhiệm vụ.

5 nhóm đối tượng có thể được lựa chọn làm người có uy tín

Theo Nghị định, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được lựa chọn từ 5 nhóm đối tượng.

Một là già làng, trưởng dòng họ, người thường xuyên được đồng bào dân tộc thiểu số mời thực hiện các nghi lễ truyền thống hoặc nghi lễ tín ngưỡng tốt đẹp của cộng đồng, dân tộc, dòng họ, thôn.

Hai là chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.

Ba là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ; công chức quốc phòng, công nhân và nhân viên quốc phòng; người làm việc trong các tổ chức cơ yếu thuộc Quân đội Nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân Công an Nhân dân đã nghỉ hưu, có quá trình công tác lâu năm, có cống hiến cho cộng đồng, dân tộc, đất nước.

Bốn là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự và thôn đội trưởng.

Năm là nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, nghệ nhân, nhà giáo, thầy thuốc, lương y, công nhân, nông dân sản xuất giỏi, phụ nữ tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu được đa số đồng bào tín nhiệm.

Về tiêu chí lựa chọn người có uy tín, Chính phủ quy định người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải là công dân Việt Nam, không phân biệt tôn giáo, giới tính, cư trú tại địa phương và ưu tiên người dân tộc thiểu số. Bản thân và gia đình phải gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Người được lựa chọn phải là người tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo vệ an ninh, trật tự; giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Bên cạnh đó, người có uy tín cần hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, có mối liên hệ chặt chẽ trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư.

Một tiêu chí quan trọng khác là khả năng quy tụ, tập hợp, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Theo Nghị định, chính sách hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín được thực hiện trong nhiều trường hợp, từ thăm hỏi, tặng quà dịp Tết, lễ hội truyền thống đến hỗ trợ khi ốm đau, gia đình gặp khó khăn đột xuất hoặc có người qua đời.

UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần người có uy tín như sau:

Trường hợp hỗ trợ Mức hỗ trợ Giới hạn/tần suất Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết hoặc lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số 1.000.000 đồng/người/lần Tối đa 3 lần/người/năm Thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau Mức chi theo thực tế, tối đa: 5.000.000 đồng/người khi điều trị bệnh tại cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu; 3.000.000 đồng/người khi điều trị tại cấp khám chữa bệnh cơ bản; 1.000.000 đồng/người khi điều trị tại cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu. Không quá 1 lần/năm Hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn đột xuất do sự cố, thiên tai, hỏa hoạn bị thiệt hại về người (chết, mất tích, bị thương nặng) 5 triệu đồng/người Hộ gia đình người có uy tín bị thiệt hại về tài sản được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận, xác định mức độ thiệt hại Theo thực tế, tối đa 5 triệu đồng/hộ/lần Không quá 10 triệu đồng/hộ/năm Người có uy tín hoặc thân nhân trong gia đình (con đẻ, con nuôi, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ, cha chồng, mẹ vợ, mẹ chồng) chết 1 triệu đồng/trường hợp

Ngoài ra, khi lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm, làm việc tại các địa phương, người có uy tín được thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà trị giá tối đa 1 triệu đồng/người.

Trong các chuyến thăm, làm việc này, trường hợp người có uy tín bị ốm đau; gia đình gặp khó khăn đột xuất do sự cố, thiên tai, hỏa hoạn gây thiệt hại về người hoặc tài sản; hoặc có thân nhân trong gia đình qua đời, mức thăm hỏi, hỗ trợ là 5 triệu đồng/trường hợp.

Về chính sách hỗ trợ về thông tin, Chính phủ quy định, hằng năm, người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin theo hình thức phù hợp về chủ trương, chính sách, pháp luật, quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa; công tác dân tộc và chính sách dân tộc; kiến thức, kỹ năng khai thác, sử dụng, xử lý thông tin trên Internet, mạng xã hội và các kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng.

Người có uy tín được cấp 1 ấn phẩm báo chí (1 tờ/người/tháng) của cơ quan báo chí cấp trung ương có tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chuyên sâu về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; 1 ấn phẩm báo chí của tỉnh (1 tờ/người/kỳ/tháng) hoặc loại hình cung cấp thông tin khác do tỉnh quyết định.

Tùy vào tình hình thực tế, các tỉnh, các xã tổ chức các Đoàn người có uy tín tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc.

Nghị định cũng nêu rõ, căn cứ vào điều kiện của địa phương, UBND cấp tỉnh nghiên cứu, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ về thông tin với số lượng, tần suất cao hơn; thông tin trên môi trường số hoặc các hình thức khác phù hợp.