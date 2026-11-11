Kỷ lục đội ghe Ngo tham dự Lễ Oóc Om Bóc ở Cần Thơ

(VTC News) -

Sông Maspéro ở Cần Thơ đang “nóng” dần với những cuộc “đua nháp” trước Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo.

Thông tin được ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ xác nhận với phóng viên Báo Điện tử VTC News tối 10/11. Theo ông Mẫu, lần đầu tiên Giải đua ghe Ngo tại Lễ Oóc Om Bóc diễn ra trên sông Maspéro ở Cần Thơ có số đội đăng ký tham dự kỷ lục là 84 đội.

Trong 84 đội đăng ký tranh tài Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026, có 69 đội đến từ các xã, phường của Cần Thơ và 15 đội của tỉnh Cà Mau.

Đối với 69 đội của TP Cần Thơ, có 58 ghe nam, 11 ghe nữ; 15 đội của Cà Mau có 9 ghe nam, 6 ghe nữ.

Đường đua ghe Ngo dưới sông Maspéro ở Cần Thơ.

Theo ông Lâm Hoàng Mẫu, mùa giải 2025 chỉ có 62 đội tham dự. Trong số này có 44 đội nam, 3 đội nữ quay lại tham dự giải đua diễn ra trong 2 ngày 23-24/12, trên sông Maspéro nằm giữa 2 phường Phú Lợi và Sóc Trăng; còn lại 37 đội mới tham gia.

Ngoài sức hấp dẫn của giải đua qua những trận tranh tài sôi nổi trên sông nước, mức tiền thưởng năm nay cũng rất hấp dẫn với giá trị 200 triệu đồng cho giải nhất cự ly 1.200 m nam và 1.000 m nữ. Giải nhì của mỗi thể loại đồng giá trị 150 triệu đồng, giải ba 80 triệu đồng và hạng tư 50 triệu đồng.

Những ngày qua, khu vực khán đài B bên phường Phú Lợi tấp nập người dân xem vận động viên các ghe Ngo tập bơi.

Với quyết tâm đạt thứ hạng cao để giành phần thưởng xứng đáng, 2 tuần qua nhiều đội ghe Ngo nam, nữ trong tỉnh Sóc Trăng đã đến đường đua ghe Ngo trên sông Maspéro để luyện tập, tạo khí thế hào hứng và thu hút hàng nghìn người là đồng bào dân tộc Khmer đến xem, cổ vũ, mua sắm, ăn uống 2 bên bờ sông.

Theo kế hoạch, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 sẽ khai mạc vào tối 22/11, tại Quảng trường Bạch Đằng của phường Phú Lợi. Tuy còn hơn 10 ngày mới đến ngày khai mạc nhưng “sức nóng” của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo đã lan tỏa khắp các xóm làng, phum sóc của TP Cần Thơ.

Mùa giải năm nay có 22 đội ghe Ngo mới.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tại Cần Thơ còn có thêm điểm nhấn vào ban đêm là màn trình diễn Thả Đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu trên sông Maspéro vào tối 21/11 và phục vụ du khách kéo dài đến hết đêm 23/11.Đoạn sông này là khu vực giữa cầu C247 (cầu Quay) và cầu 30/4 (cầu Cao). Trong đó, cầu 30/4 được trang trí đèn nghệ thuật mang thiết kế tạo hình vòm uốn lượn lấy cảm hứng từ hai cánh dơi sải rộng. Thiết kế này tái hiện hình ảnh loài dơi ngựa đặc trưng gắn liền với di tích Chùa Dơi (Mahatup) nổi tiếng của TP Sóc Trăng cũ.