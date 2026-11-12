Hà Nội lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo Thành phố) gồm trưởng ban và các thành viên.

Trong đó, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố là Trưởng ban. Ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố là Phó Trưởng ban Thường trực.

Phó Trưởng ban gồm ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia.

Hoạt động biểu diễn văn nghệ truyền thống góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Hà Nội.

Ban Chỉ đạo Thành phố có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp quản lý và tổ chức để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo Thành phố chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; đôn đốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; chỉ đạo, điều phối việc xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề chung, quan trọng, liên ngành hoặc vượt thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo Thành phố chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn; điều phối việc lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, địa bàn và đối tượng thụ hưởng giữa Chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giai đoạn 5 năm, kế hoạch hằng năm; theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, phân bổ, sử dụng nguồn lực và giải ngân vốn; chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.