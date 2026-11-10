VNPT hợp tác với doanh nghiệp Thái Lan cung cấp dịch vụ mạng quốc tế

(VTC News) -

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net), đơn vị thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), ký thỏa thuận hợp tác với Symphony Communication Public Company Limited (Thái Lan) về cung cấp hạ tầng kết nối quốc tế theo mô hình dịch vụ mạng toàn trình (Network as a Service - NaaS).

Đội ngũ lãnh đạo hai bên tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa VNPT và Symphone.

Theo thỏa thuận, Symphony có thể khai thác năng lực truyền dẫn và kết nối quốc tế của VNPT, chủ động mở rộng quy mô theo nhu cầu thực tế và thanh toán tương ứng với phạm vi, thời gian, mức độ sử dụng dịch vụ.

Đây là bước triển khai từ biên bản ghi nhớ được hai bên ký ngày 16/6. VNPT sẽ cung cấp dịch vụ quản trị, vận hành hệ thống truyền dẫn quang (Managed DWDM), kết nối từ các cửa khẩu biên giới đường bộ đến trạm cập bờ cáp biển quốc tế, đồng thời cung cấp dung lượng truyền dẫn tới các trung tâm dữ liệu lớn trong khu vực theo nhu cầu.

Điểm khác biệt của mô hình này là VNPT không chỉ cung cấp dung lượng kết nối mà còn đảm nhiệm quản trị, giám sát và vận hành toàn bộ hệ thống. Doanh nghiệp cam kết giám sát mạng liên tục 24/7, áp dụng cơ chế tự động bảo vệ đường truyền nhằm bảo đảm kết nối ổn định, an toàn.

Ông Alex Loh Chi Kwan, Tổng giám đốc điều hành Symphony.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Alex Loh Chi Kwan, Tổng giám đốc điều hành Symphony cho rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và các trung tâm dữ liệu đang làm thay đổi cách doanh nghiệp vận hành cũng như nhu cầu kết nối giữa các quốc gia.

Theo ông, hợp tác với VNPT hướng tới xây dựng hạ tầng kết nối số vững mạnh hơn tại Đông Nam Á, đồng thời mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng của hai bên.

Symphony sở hữu mạng lưới kết nối cáp đất liền và cáp biển tại Thái Lan, Lào, Malaysia và Singapore, cung cấp các giải pháp kết nối, trung tâm dữ liệu và dịch vụ số cho doanh nghiệp, nhà mạng quốc tế.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT.

Về phía VNPT, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết doanh nghiệp có hệ thống hạ tầng truyền dẫn rộng khắp, kết hợp cáp biển, cáp đất liền và vệ tinh. Thỏa thuận với Symphony là cơ hội phát huy không chỉ năng lực mạng lưới mà còn cả kinh nghiệm quản lý, vận hành hệ thống truyền dẫn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Liêm khẳng định VNPT sẽ phối hợp triển khai hợp đồng, bảo đảm chất lượng dịch vụ cho đối tác, đồng thời hướng tới mở rộng hợp tác công nghệ trong thời gian tới.

Bên lề sự kiện, ông Nguyễn Việt Tiến, Tổng giám đốc VNPT Net cũng chia sẻ thêm, thỏa thuận đánh dấu bước chuyển trong chiến lược thương mại hóa năng lực mạng của VNPT, từ cung cấp hạ tầng kết nối sang cung cấp dịch vụ linh hoạt theo nhu cầu khách hàng.

“Chúng tôi biến năng lực và hạ tầng mạng thành một dịch vụ để cung cấp cho khách hàng toàn trình và linh hoạt”, ông Tiến nói.

Ông Tiến cho biết VNPT đã chuẩn bị ba yếu tố gồm hạ tầng, công nghệ và nhân lực để đáp ứng yêu cầu của các đối tác quốc tế. Trong đó, hệ thống kết nối trong nước và quốc tế được phát triển trên nhiều phương thức truyền dẫn, kết hợp công nghệ WDM dung lượng lớn và khả năng liên thông với mạng của các nhà khai thác khác.

Cùng với đầu tư công nghệ, VNPT chú trọng chuẩn hóa quy trình vận hành, nâng cao năng lực đội ngũ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng giám đốc VNPT Net cho biết doanh nghiệp đang chuyển từ mô hình hạ tầng đóng sang hạ tầng mở, tạo nền tảng để các nhà phát triển và đối tác khai thác năng lực mạng, cung cấp dịch vụ tới khách hàng cuối.

Để thực hiện, VNPT chuẩn bị các quy trình vận hành, tính cước và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu, cho phép khách hàng thanh toán theo mức sử dụng, đồng thời hướng tới kết nối xuyên biên giới với các nhà mạng khác.