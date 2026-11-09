Việt Nam đứng thứ 42 thế giới về số lượng công bố khoa học

(VTC News) -

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết dựa trên chỉ số SCImago năm 2025, Việt Nam xếp thứ 42 thế giới về số lượng công bố khoa học, tăng ba bậc so với năm 2024; đứng thứ 12 châu Á và thứ 5 Đông Nam Á.

Trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam có 26.107 công bố khoa học trên hệ thống Scopus, vượt tổng số công bố của cả năm 2025.

Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh Việt Nam triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Sau gần hai năm thực hiện, thể chế từng bước được hoàn thiện, nguồn lực đầu tư tăng cường, năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ trong nước được nâng lên.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Các trường đại học tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong nghiên cứu, chiếm 9 trong 10 tổ chức Việt Nam có số lượng công bố quốc tế nhiều nhất. Đến tháng 6 vừa qua, đã có 61 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được SCImago xếp hạng, tăng 15 cơ sở so với năm 2024.

Nhằm phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu, Bộ KH&CN đã phê duyệt các chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc giai đoạn 2026-2030 và nghiên cứu cơ bản xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên giai đoạn 2026-2035.

Không chỉ gia tăng số lượng công bố, một số kết quả nghiên cứu của Việt Nam đã được chuyển thành sản phẩm, từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, vắc xin phòng dịch tả lợn châu Phi do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất đã được xuất khẩu. Tính đến tháng 10 năm nay, đơn hàng 300.000 liều vắc xin sang Philippines được hoàn tất.

Ở lĩnh vực bảo mật, Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với doanh nghiệp trong nước chế tạo thành công chip bảo mật chuyên dụng.

Trong ứng dụng công nghệ hạt nhân, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội được Cơ quan Kiểm dịch động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ chứng nhận đáp ứng yêu cầu kỹ thuật xử lý trái cây tươi xuất khẩu. Đây là cơ sở thứ ba tại Việt Nam đạt chứng nhận, tạo điều kiện thực hiện xử lý kiểm dịch tại miền Bắc đối với vải thiều xuất khẩu sang Mỹ.

Hợp tác nghiên cứu quốc tế cũng được mở rộng. Hai trung tâm nghiên cứu toán học và vật lý quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục được UNESCO công nhận là trung tâm dạng II giai đoạn 2026-2034.

Ngoài ra, dự án hợp tác do Liên minh châu Âu tài trợ đã thiết lập 41 trạm quan trắc bức xạ trực tuyến, phục vụ theo dõi và chia sẻ dữ liệu cảnh báo sớm trong khu vực.

Các kết quả này cho thấy hoạt động khoa học tại Việt Nam đang phát triển trên cả hai hướng: gia tăng năng lực nghiên cứu và đưa một số thành tựu công nghệ vào sản xuất, ứng dụng.