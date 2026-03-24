Tạm dừng khai thác một số chặng bay từ 1/4

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), giá nhiên liệu tăng khiến các đường bay ngách không thể bù đắp chi phí phát sinh, buộc các hãng phải rà soát, sắp xếp lại lịch bay, nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu và tránh tình trạng phải hủy chuyến đột ngột.

Trước tình hình này, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay từ ngày 1/4, bao gồm: Hải Phòng - Buôn Mê Thuột (HPH - BMW), Hải Phòng - Cam Ranh (HPH - CXR), Hải Phòng - Phú Quốc (HPH - PQC), Hải Phòng - Cần Thơ (HPH - VCA), TP HCM - Vân Đồn (SGN - VDO), TP HCM - Rạch Giá (SGN - VKG), TP HCM - Điện Biên (SGN - DIN). Số chuyến bay bị hủy trên các đường bay trên là 23 chuyến/tuần.

Một số chặng bay đã tạm dừng khai thác kể từ ngày 1/4. (Ảnh minh họa)

“Việc tạm dừng đường bay nhằm đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại của đất nước, cũng như duy trì các đường bay huyết mạch nội địa để phục vụ sự đi lại của người dân trong nước”, Cục Hàng không nhận định.

Trong khi đó, hãng hàng không Vietjet cho biết, đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu, theo chỉ đạo của Cục Hàng không, Vietjet đã chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm đảm bảo ổn định khai thác trên toàn mạng bay.

Trong giai đoạn tháng 4 - 5, đặc biệt là giai đoạn cao điểm lễ 30/4 - 1/5, Vietjet đảm bảo duy trì khai thác các đường bay với 64 đường bay quốc tế theo lịch bay đã công bố và chỉ điều chỉnh tần suất một số đường bay để đảm bảo phục vụ hành khách.

Thông tin lịch bay thay đổi đã được hãng thông tin tới hành khách qua các kênh bán, cùng với các phương án hỗ trợ hành khách theo chính sách dịch vụ hiện hành. Hành khách có thể chủ động kiểm tra thông tin chuyến bay của mình tại mục "Chuyến bay của tôi" trên website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air, liên hệ các kênh bán và phòng vé chính thức của Vietjet để được hỗ trợ.

Hàng không là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố bên ngoài như thời tiết, biến động địa chính trị, chiến tranh, dịch bệnh… Vietjet cho biết hãng luôn chủ động với các kế hoạch quản trị rủi ro, có các phương án phù hợp để quản trị hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo hoạt động khai thác hàng không, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nói về nguồn cung nhiên liệu Jet A1 hiện nay, đại diện các hãng hàng không cho biết, 2 đối tác trong nước là Skypec và Petrolimex Aviation đảm bảo cung cấp đến hết 31/3 theo hợp đồng đã ký. Nhưng các đối tác ngoại tại Singapore, Thái Lan và Trung Quốc lại trì hoãn việc giao hàng vì nhiều lý do, thậm chí có thể áp dụng điều khoản bất khả kháng để chấm dứt hợp đồng. Do đó, nguy cơ lớn sẽ thiếu nhiên liệu cho các hãng bay Việt Nam ngay từ đầu tháng 4.

“Trước bối cảnh này, chúng tôi dự kiến cắt giảm chuyến bay, trước hết là giảm các chuyến, các chặng lẻ, các sân bay địa phương. Đây là việc làm bất khả kháng, vì hãng cũng không thể xoay xở khi nhiên liệu thiếu và đắt. Với những khách đã đặt vé, chúng tôi có phương án hoàn tiền hoặc bảo lưu vé”, đại diện truyền thông VietJet nói.

Tương tự, đại diện Vietnam Airlines cũng chia sẻ: “Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng cao gần gấp 3 lần so với trước, từ 80 - 86 USD/thùng lên 220 - 230 USD/thùng. Để đối phó, chúng tôi phải áp dụng nhiều biện pháp. Hiện hãng đang tạm thời điều chỉnh giảm tần suất một số chặng bay hiệu quả không cao để đảm bảo việc khai thác. Không chỉ Vietnam Airlines mà các hãng hàng không khác cũng đều đang phải tìm giải pháp để tối ưu chi phí trong thời điểm hiện nay”.

Đại diện các hãng hàng không cũng nhấn mạnh thêm, đang nỗ lực tìm kiếm nguồn cung nhiên liệu và hy vọng nguồn cung nhiên liệu bay sẽ sớm được cải thiện thời gian tới.