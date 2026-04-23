Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Không để tăng giá bất hợp lý, kịp thời giảm khi chi phí đầu vào hạ

Sáng 23/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá nhằm đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành giá quý I và thống nhất các kịch bản điều hành những tháng còn lại của năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng chỉ rõ tình hình quốc tế biến động, gây áp lực lớn đến mặt bằng giá trong nước, dẫn đến nguy cơ "nhập khẩu lạm phát từ bên ngoài".

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố đang có biến động lớn như giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng và một số yếu tố khác như dự kiến tăng lương cơ sở từ 1/7… Từ đó, Ban chỉ đạo thống nhất các kịch bản điều hành cho những tháng còn lại của năm 2026.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với tháng trước của tháng 1/2026 tăng 0,05%, tháng 2/2026 tăng 1,14%, tháng 3/2026 tăng 1,23%. Bình quân quý I/2026, CPI tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 3,63%.

Trước tình hình đó, chúng ta có nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, ổn định kinh tế vĩ mô như tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng, miễn, giảm 47 khoản phí, lệ phí đến hết năm 2026; bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Do giá xăng dầu thế giới tăng mạnh từ tháng 3/2026 bởi ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông và tác động lan tỏa đến giá cước vận chuyển, chi phí logistics và các hàng hóa thiết yếu khác, Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5%; 5% và 5,5%.

Ngân hàng Nhà nước dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 5±0,5%. Các tổ chức quốc tế mới đây đã cập nhật dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam khoảng 3,8 - 4,9%.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, trong tháng 4, Bộ đã tổ chức một số đoàn kiểm tra tại các địa phương về việc niêm yết, kê khai giá và có văn bản chấn chỉnh các tồn tại.

Bộ Xây dựng đang vận động các doanh nghiệp giảm giá đậu, đỗ xe, chi phí liên quan đến xếp dỡ hay giảm giá những dịch vụ không liên quan đến giá xăng dầu để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp vận tải.

Bộ Công Thương đang nỗ lực đẩy sớm lộ trình chuyển đổi xăng E10; đề xuất không thu thuế kho ngoại quan.

Đại diện các bộ, ngành cho biết, một số mặt hàng Nhà nước định giá được điều chỉnh miễn giảm như: miễn học phí cho học sinh bậc mầm non đến hết THPT công lập trên toàn quốc; giảm giá sách giáo khoa từ 5 - 20% trong năm học mới; giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho tàu biển Việt Nam…

Kịp thời giảm giá bán khi chi phí đầu vào giảm

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành giá. Tăng cường công tác theo dõi, phân tích diễn biến cung cầu và giá các mặt hàng thiết yếu để quản lý chặt chẽ, tránh các trường hợp trục lợi chính sách, đặc biệt trong những lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu như vận tải, logistics, vật liệu xây dựng, lương thực thực phẩm.

"Các bộ, ngành với chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc kê khai niêm yết giá theo quy định và không lợi dụng biến động chi phí để tăng giá một cách bất hợp lý", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng lưu ý chú trọng các giải pháp về bảo đảm điều hòa cung cầu, nhất là đối với các nhóm hàng thiết yếu như: xăng dầu, điện, lương thực thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Kịp thời điều hòa cung cấp các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường.

UBND các tỉnh chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng thao túng giá hoặc vi phạm pháp luật về giá, các trường hợp không kịp thời giảm giá đối với các mặt hàng có chi phí đầu vào đã điều chỉnh giảm theo giá thế giới...

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành giá phù hợp (nhất đối với những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân như: lương thực thực phẩm, điện, vật liệu xây dựng, giáo dục, y tế). Đồng thời theo dõi chặt chẽ biến động của các nhóm hàng có tác động gián tiếp như vàng, ngoại tệ và bất động sản.

Với các hàng hóa và dịch vụ do Nhà nước định giá dự kiến có phương án điều chỉnh thì các bộ, ngành, địa phương chú trọng rà soát yếu tố chi phí, đánh giá kỹ tác động lên mặt bằng giá tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung, tránh tăng khi chưa đủ các điều kiện phù hợp.

"Kịp thời giảm giá bán khi chi phí đầu vào giảm, chưa cần thiết phải điều chỉnh thì cần cân nhắc kỹ thời điểm và mức độ điều chỉnh giá để nhằm ổn định mặt bằng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát mục tiêu", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu và LPG cho thị trường trong nước trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Về vấn đề vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các tỉnh xử lý kịp thời các trường hợp găm hàng, trữ hàng làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá tăng cao bất hợp lý, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố có giải pháp phát triển thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, bảo đảm phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế của người dân, tập trung vào phát triển thị trường phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập trung bình, phục vụ hiệu quả nhu cầu nhà ở và an sinh xã hội.

Bộ Y tế phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường theo dõi diễn biến giá thuốc, thiết bị y tế kê khai giá theo quy định của pháp luật về dược và pháp luật về giá, đảm bảo cung ứng đủ thuốc và vật tư y tế với giá hợp lý, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh...