Ninh Bình điều động 179 cán bộ về cơ sở, sắp xếp lại nhân sự cấp xã

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành báo cáo về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong 3 tháng đầu năm 2026, cho thấy nhiều chuyển biến rõ nét trong tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo báo cáo, sau khi sắp xếp, toàn tỉnh hiện có 14 sở, ngành và 2 tổ chức hành chính đặc thù là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 153 phòng, chi cục và tương đương; 9 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; cùng 219 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành.

Ở cấp cơ sở, Ninh Bình hợp nhất, sắp xếp còn 129 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 97 xã và 32 phường), với tổng số 580 tổ chức hành chính bên trong. Hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã tiếp tục được duy trì, gồm 129 trạm y tế, 129 trung tâm dịch vụ sự nghiệp công, 1.305 trường mầm non, tiểu học, THCS và 43 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đáng chú ý, tỉnh đã giải thể 204 hội quần chúng cấp huyện và 10 quỹ xã hội, từ thiện nhằm tinh gọn đầu mối.

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng được triển khai đồng bộ. Sở Tài chính đã thẩm định kinh phí, trong khi Bảo hiểm xã hội tỉnh tham gia ý kiến về tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm.

UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt danh sách các trường hợp nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực.

Kết quả, từ ngày 1/7/2025 đến 31/8/2025, có 894 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc, trong đó 412 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và 482 trường hợp thôi việc. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện lên tới hơn 854,4 tỷ đồng.

Song song với việc tinh giản, tỉnh cũng chú trọng nâng cao năng lực cho cấp xã. Công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ được đẩy mạnh, đồng thời rà soát, điều chuyển biên chế giữa các địa phương nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đúng người, đúng việc.

Tính đến ngày 31/3/2026, qua các đợt điều động, tỉnh đã bố trí 179 công chức, viên chức về làm việc tại cấp xã. Việc tăng cường nhân lực này góp phần giúp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Ninh Bình từng bước vận hành ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở.