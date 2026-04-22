Bé gái gần 2 tuổi bị xe cán tử vong khi nằm chơi trong cây xăng ở TP.HCM

Ngày 22/4, các cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ tai nạn khiến một bé gái gần 2 tuổi tử vong. Sự việc xảy ra tại cây xăng nằm ở giao lộ đường NC và đường D7, thuộc khu vực ấp Cầu Sắt, phường Bến Cát, TP.HCM.

Bé gái nằm chơi tại lối đi của cây xăng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng cùng ngày, ông P.C.T (SN 1978) điều khiển xe ô tô con di chuyển vào cây xăng để tiếp nhiên liệu. Lúc này, bé gái đang nằm chơi ngay lối vào cây xăng. Khi xe ô tô ôm cua để vào vị trí cột bơm xăng đã không may cán qua người cháu bé.

Ngay khi phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng và người dân xung quanh đã hô hoán, tìm cách sơ cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Bến Cát đã có mặt để phong tỏa và bảo vệ hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh để làm rõ vụ việc.

Đáng chú ý, đoạn video ghi lại toàn cảnh sự việc sau đó được chia sẻ mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Bên cạnh nỗi xót xa cho nạn nhân, nhiều người đặt dấu hỏi về trách nhiệm của người lớn khi để con trẻ nằm chơi tại khu vực nguy hiểm, nơi có nhiều phương tiện ra vào thường xuyên.