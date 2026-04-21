Hai xe máy tông trực diện trên cầu dẫn, 2 người thương vong

Tối 21/4, lãnh đạo UBND phường Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 cùng ngày, tại Km 44+907, đoạn cầu dẫn vào tổ dân phố Đồng Văn (phường Đồng Văn), xảy ra va chạm giữa hai xe máy đi ngược chiều.

Ghi nhận tại hiện trường, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường.

Cụ thể, thời điểm trên, xe máy BKS 18H1-567.XX do Đ.C.L (SN 2009, trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La) cầm lái, di chuyển theo hướng Đồng Văn - Phủ Lý.

Khi đến địa điểm trên, phương tiện này đã va chạm với xe máy Yamaha không gắn biển kiểm soát do P.N.T (SN 2006, trú tại xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ), là công nhân một doanh nghiệp trên địa bàn, cầm lái theo hướng Đồng Văn - Hà Nội.

Cú va chạm mạnh khiến Đ.C.L tử vong tại chỗ. Nạn nhân P.N.T bị thương nặng, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Đồng Văn đã có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, sáng 20/3 tại khu vực nút giao trên tuyến Quốc lộ 10 (địa bàn phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình) xảy ra vụ xe tải tông liên hoàn 3 xe máy khiến 2 người thiệt mạng tại chỗ, một người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h25 cùng ngày, tại đoạn Km102+200 – khu vực giao giữa Quốc lộ 10 với tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp Mỹ Trung và đường Paster (lối vào Bệnh viện Đa khoa Nam Định).

Thời điểm này, ô tô tải chạy theo hướng từ Hưng Yên đi Ninh Bình va chạm với hai xe máy và một xe máy điện đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm liên hoàn khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng, các nạn nhân văng ra khỏi xe.

Hai phụ nữ tử vong tại chỗ, một người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu.