CSGT Đà Nẵng phát hiện xe khách 38 chỗ nhồi nhét 53 hành khách

(VTC News) -

Theo đó, tối 1/3, tại Km920+800 Quốc lộ 1A (583 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng), Tổ Tuần tra Kiểm soát số 3 (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) do Trung tá Lê Văn Lộc làm tổ trưởng tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô khách loại 38 chỗ ngồi mang BKS 74B-006.86 (nhà xe Vĩnh Trường, chạy tuyến Quảng Trị - Đà Nẵng và ngược lại). Xe khách này do Trương Nhật Ý (SN 1989, trú Quảng Trị) điều khiển.

Xe khách 38 chỗ nhồi nhét 53 hành khách. (Ảnh: C.S)

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe có 53 hành khách, vi phạm hành vi "chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (53/38 người)".

Tiếp tục xác minh, cơ quan chức năng làm rõ chủ xe là Công ty cổ phần ô tô số 1 Quảng Trị (người đại diện: Trần Thị Bích Thảo) đã có hành vi: Để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 20 theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, lái xe không vi phạm. Tổ Tuần tra Kiểm soát đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe và chủ phương tiện; đồng thời yêu cầu nhà xe chuyển hành khách sang xe khác.

Cách đây 3 tuần, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) kiểm tra, xử phạt gần 200 triệu đồng với tài xế và chủ xe khách giường nằm chở quá số người quy định.

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ Công an), các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, xử lý phản ánh vi phạm gửi tới Zalo của Cục trưởng Cục CSGT về trường hợp xe ô tô khách chở quá số người quy định.

Sau khi nhận được chỉ đạo, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã giao Đội CSGT đường bộ số 5 dừng, kiểm tra phương tiện để xử lý.

Khoảng 22h ngày 10/2, Đội CSGT đường bộ số 5 dừng xe ô tô BKS 23B-004.94 chạy tuyến Hà Giang - Hải Phòng (lý trình cự ly dài trên 300 Km).

Qua kiểm tra CSGT xác định, lái xe là Hà Quang Hiệu (SN 1983, ở xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh) xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 72 hành khách (thực tế xe chỉ được phép chở 41 chỗ nằm, 1 chỗ ngồi và 1 người lái).

Đội CSGT đường bộ số 5 lập biên bản đối với lái xe về hành vi “Chở quá số người quy định” quy định tại điểm 4, khoản 4 Điều 20, Nghị định 168 của Chính phủ.

Đồng thời, tổ công tác lập biên bản với chủ xe khách về hành vi “Giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 điều 20 của Nghị định này” quy định tại khoản 6 Điều 32, Nghị định 168 của Chính phủ.

Với các hành vi nêu trên, tài xế và chủ xe bị phạt 193.500.000 đồng, đồng thời bị xử phạt bổ sung tước phù hiệu của phương tiện 2 tháng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.