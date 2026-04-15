Tài xế vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung', lái ô tô đâm vào hàng cầm đồ ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 14/4, một người đàn ông lái ô tô nhãn hiệu Honda CR-V mang BKS 30L-016.XX đi từ phố Vũ Phạm Hàm ra đường Láng thì bất ngờ lao vào một cửa hàng cầm đồ tại số 890 đường Láng (phường Láng, Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Láng. (Ảnh: Hoàng Phú Thọ)

Tại hiện trường, cú va chạm khiến cửa hàng cầm đồ bị hư hỏng phần cửa, phần đầu ô tô cũng bị biến dạng.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Cửa của hàng cầm đồ trên đường Láng bị hư hỏng. (Ảnh: Hoàng Phú Thọ)

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,441 mg/L khí thở – mức vi phạm cao nhất theo quy định tại Nghị định 168/2024.

Với vi phạm này, tài xế bị CSGT lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện trong thời hạn đến 7 ngày làm việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.