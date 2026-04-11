Tài xế taxi dùng gạch tấn công hành khách ở Nghệ An lên tiếng xin lỗi

Ngày 11/4, thông tin từ Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã mời ông Nguyễn Anh Tuấn – tài xế taxi liên quan vụ xô xát với hành khách đến làm việc để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, ông Tuấn thừa nhận hành vi của mình là không đúng, gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân và cam kết sẽ thanh toán toàn bộ chi phí điều trị cho người bị thương.

Video tài xế taxi tấn công hành khách

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng (SN 1998) và chồng là anh Ngô Văn Loan (SN 1990, cùng trú xã Đức Châu), vụ việc xảy ra vào chiều 10/4 khi hai người sử dụng taxi do ông Tuấn điều khiển.

Trong quá trình di chuyển, do không hài lòng về thái độ phục vụ, chị Hằng yêu cầu dừng xe và gọi điện phản ánh đến tổng đài. Sau đó, hai bên xảy ra tranh cãi.

Tài xế Nguyễn Anh Tuấn thừa nhận hành vi sai trái

Theo lời kể của phía hành khách, tài xế đã có hành vi chửi bới, tát chị Hằng và dùng gạch tấn công anh Loan. Anh Loan bị đau sau đó phải đến cơ sở y tế kiểm tra.

Chị Hằng cho biết, trong suốt hành trình, hai vợ chồng không có lời nói xúc phạm tài xế.

Trong khi đó, ông Tuấn cho rằng mâu thuẫn bắt nguồn từ việc hành khách nghi ngờ mình đi đường vòng để tăng cước. Do bức xúc, cộng thêm thời tiết nắng nóng, ông đã không kiềm chế được hành vi.

Hiện, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.