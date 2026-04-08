Bắt giữ người phụ nữ hành hung 2 nhân viên đường sắt

Ngày 8/4, Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (SN 1989, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, khoảng 20h05 ngày 6/4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, trong lúc chị Trương Thị Diệp Thúy (trú phường An Khê) và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (trú phường Hải Châu) đang thực hiện nhiệm vụ đóng chắn tàu thì Phạm Thị Hồng Phúc điều khiển phương tiện đến, cố tình vượt qua gác chắn nhưng bị ngăn cản.

Phúc không những không chấp hành mà còn cùng con là Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh (SN 2008) dùng mũ bảo hiểm tấn công hai nhân viên gác chắn. Mặc dù được người dân can ngăn, đối tượng vẫn tiếp tục có hành vi hành hung, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Hai nhân viên đường sắt bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, tạm giữ đối tượng Phạm Thị Hồng Phúc.

Đối với Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh, do chưa đủ 18 tuổi và đang mang thai nên cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Thanh Khê tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm.