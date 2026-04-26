Sơn La: Xe chở 25 người lao xuống taluy sâu 100m, nhiều người thương vong

Khoảng 10h30 ngày 26/4, trên tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai, đoạn qua xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La), xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một xe ô tô khách biển kiểm soát 29B-170.45 do ông L.V.T. (SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) cầm lái, chở theo 25 người, di chuyển từ khu vực phường Kim Liên (Hà Nội) lên xã Vân Hồ.

Khi đến Km 04+200, ô tô khách gặp đoạn đèo dốc quanh co, mặt đường hẹp, chỉ khoảng 2,5m. Do không thông thạo địa hình, tài xế không kiểm soát được tay lái, khiến xe lao xuống taluy âm sâu khoảng 100m.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm 1 người tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 6 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu. Chiếc xe khách sau khi rơi xuống vực bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Công an xã Vân Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các lực lượng đã tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu.

Song song với công tác cứu nạn, hiện trường vụ tai nạn được bảo vệ, giao thông khu vực được phân luồng để đảm bảo an toàn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La tổ chức phương án cứu nạn người bị tai nạn.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ đặc điểm tuyến đường có nhiều khúc cua, độ dốc lớn và mặt đường hẹp. Trong khi đó, tài xế không quen địa hình nên dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La hỏi thăm tình hình sức khỏe của những người bị thương.