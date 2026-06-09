Hành trình 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Những vòng tay lặng lẽ sau đại dịch

(VTC News) -

Không chỉ hỗ trợ vật chất, chương trình còn mang đến sự đồng hành dài lâu, giúp các em từng bước vượt qua mất mát và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở.

Khi những điều bình dị trở thành điều ước

Trong căn phòng trọ chưa đầy 10m² ở một khu phố lao động tại TP.HCM, một người cha sống cùng ông bà nội và hai con gái nhỏ suốt hơn 20 năm. Sau khi vợ mất vì COVID-19 vào năm 2021, anh một mình gồng gánh gia đình, vừa làm chỗ dựa tinh thần vừa nuôi hai con khôn lớn.

Những năm qua, anh chạy xe giao hàng để trang trải cuộc sống. Thế nhưng cuối năm 2025, căn bệnh căng cơ cổ và thiếu máu lên não buộc anh phải tạm nghỉ việc điều trị, khiến cuộc sống vốn chật vật càng thêm khó khăn. Điều anh lo nhất là cô con gái nhỏ gần 5 tuổi vẫn chưa thể đến trường vì chứng tăng động và rối loạn ngôn ngữ.

Người cha trở thành chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình từ khi vợ anh mất trong đợt COVID-19.

“Bé chưa nói rõ được, chưa tự chăm sóc bản thân nên tôi chưa dám cho đi học”, người cha chia sẻ, ánh mắt lặng nhìn con gái nhỏ đang ôm con thú nhồi bông cũ ở góc phòng.

Anh cho biết, vào giai đoạn khó khăn nhất sau dịch, việc hai con được Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ dài hạn đã giúp anh có thêm động lực để bước tiếp: “Đây là khoản hỗ trợ rất lớn với gia đình tôi. Mình biết ít nhất con vẫn có người đồng hành lâu dài".

Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, hai chị em vẫn luôn khiến những người ghé thăm cảm nhận được sự hồn nhiên, ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn tuổi. Đại diện Tân Hiệp Phát chia sẻ: “Mỗi lần đến thăm, chúng tôi đều thấy bé nhỏ ngày càng lanh lợi và dạn dĩ hơn. Còn chị gái thì lần nào cũng hào hứng mang giấy khen ra khoe với mọi người”.

Mùa hè này, điều cô bé mong mỏi nhất chỉ đơn giản là được ba đưa hai chị em về quê ngoại chơi vài hôm. “Một năm tụi con chỉ về được một lần thôi. Con muốn em được đi chơi cho vui”, cô bé nói khẽ.

Đồng hành để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ở phường Gia Định (TP.HCM), có một người mẹ vẫn luôn một mình gồng gánh chăm sóc hai con nhỏ cùng ông bà ngoại sau khi chồng qua đời vì COVID-19. Ngôi nhà thấp, chật hẹp và thường xuyên ngập nước mỗi mùa mưa, nhưng suốt nhiều năm qua vẫn là nơi cả gia đình nương tựa lẫn nhau để bước qua biến cố.

“Ngày xưa có anh ở đây, mưa lớn là anh dội nước ra ngoài suốt đêm. Giờ chỉ còn mình tôi nên nhiều lúc cũng rất vất vả”, chị nghẹn ngào chia sẻ. Là giáo viên tiểu học với mức thu nhập không quá cao, chị vừa đi dạy, vừa chăm con và lo toan kinh tế cho cả gia đình sau khi mất đi người chồng - trụ cột lớn nhất trong nhà.

Sau nhiều năm, hai đứa nhỏ vẫn thường nhắc về cha. Có những hôm đang ngồi học, bé bất chợt òa khóc vì nhớ cha. Dẫu vậy, cô bé vẫn luôn chăm ngoan và nuôi dưỡng ước mơ trở thành công an, bộ đội để bảo vệ đất nước.

Cán bộ, nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát thăm hỏi và trao quà cho bé nhân dịp Tết Thiếu nhi.

“Nhờ có sự hỗ trợ của công ty Tân Hiệp Phát, gia đình tôi cũng đỡ áp lực phần nào chi phí sinh hoạt. Mỗi dịp Tết, Trung thu hay Quốc tế thiếu nhi đều có đoàn đến thăm hỏi như thế này, mẹ con tôi rất vui và biết ơn”, chị xúc động chia sẻ.

Dù thiếu vắng tình thương của cha từ nhỏ, em vẫn luôn lễ phép, hoạt bát và chăm chỉ học tập.

“Khi đến thăm gia đình, bé hào hứng kể với chúng tôi về những hoạt động hè mà em muốn tham gia để học thêm kỹ năng xã hội. Nhìn em ngày càng năng động, tự tin và dần vượt qua nỗi buồn khiến chúng tôi rất xúc động”, đại diện Tân Hiệp Phát chia sẻ. “Có lẽ em đang từng bước mạnh mẽ hơn để tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình”.

Em bé và cha hào hứng khi nhận quà Tết Thiếu nhi từ công ty Tân Hiệp Phát.

Sau đại dịch, điều khó khăn nhất với nhiều gia đình không chỉ là vượt qua mất mát, mà còn là hành trình dài phía trước khi những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng cha hoặc mẹ. Từ năm 2022, Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng Báo Thanh Niên triển khai chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, bảo trợ dài hạn cho gần 50 trẻ em mồ côi do COVID-19 đến năm các em đủ 18 tuổi.

Không chỉ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng, cán bộ nhân viên công ty còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các em vào những dịp đặc biệt như lễ, Tết trong năm.

Hơn 4 năm bền bỉ đồng hành, những chuyến đi ấy không chỉ mang theo sự hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tinh thần sống trách nhiệm mà Tân Hiệp Phát luôn theo đuổi bằng những hành động thiết thực và lâu dài.

Có lẽ sau tất cả những mất mát mà đại dịch để lại, điều quý giá nhất với những đứa trẻ ấy không chỉ là sự hỗ trợ, mà còn là cảm giác các em luôn có những vòng tay cộng đồng âm thầm đồng hành phía sau.