Công bố 103 ứng viên được đề nghị xét tặng Nhà giáo Nhân dân, Ưu tú năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú trong đợt xét năm 2026, đồng thời triển khai lấy ý kiến rộng rãi từ xã hội.

Theo danh sách này, tổng cộng có 103 nhà giáo được đề nghị xét tặng, trong đó gồm 10 cá nhân ở mức danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 93 cá nhân ở mức Nhà giáo Ưu tú. Đây đều là những giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có quá trình công tác lâu dài, đóng góp nổi bật cho ngành.

Việc công khai danh sách nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quy trình xét tặng, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, phản hồi. Thời gian tiếp nhận ý kiến được ấn định đến giữa tháng 5/2026, sau đó cơ quan chức năng sẽ tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ.

Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú là phần thưởng cấp Nhà nước, được trao cho những cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục. Quy trình xét chọn được thực hiện qua nhiều cấp, từ cơ sở đến bộ, ngành, trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc lấy ý kiến xã hội được xem là bước quan trọng, góp phần bảo đảm việc tôn vinh đúng người, đúng thành tích, phản ánh khách quan uy tín và ảnh hưởng của các nhà giáo trong cộng đồng.

Dưới đây là Danh sách 103 ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2026:

Danh sách 10 nhà giáo được đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2026.

Danh sách 93 nhà giáo được đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2026.