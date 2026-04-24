Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời gian đăng ký kéo dài đến 17h ngày 5/5. Sở lưu ý thí sinh cần thực hiện đăng ký đúng thời hạn và đúng nhóm đối tượng. Sau thời điểm 17h ngày 5/5, thí sinh sẽ không được thay đổi các môn đã đăng ký dự thi.

Nơi và hình thức đăng ký

Thí sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi đang theo học. Việc đăng ký được thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ cho biết cách điền thông tin tương tự năm ngoái, điểm mới năm nay là mã số đơn vị hành chính tỉnh, thành đã thay đổi do sáp nhập, thí sinh cần chú ý để điền thông tin chính xác.

Đối với thí sinh tự do, sau khi hoàn thành đăng ký trực tuyến, thời gian nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 5/5 đến 9/5.

Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp cần nộp: phiếu đăng ký dự thi in từ hệ thống có xác nhận của địa phương, bản sao học bạ THPT, ảnh 4x6 chụp theo kiểu căn cước công dân (không quá 6 tháng), giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) và các giấy tờ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp nộp: phiếu đăng ký dự thi có xác nhận địa phương, bản sao bằng tốt nghiệp THPT, ảnh 4x6 chụp theo kiểu căn cước công dân và các giấy tờ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Quy định về môn thi

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp phải đăng ký dự thi hai môn bắt buộc: Ngữ văn và Toán. Một bài thi tự chọn gồm 2 môn trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Ngoại ngữ.

Hai môn của bài thi tự chọn phải là các môn thí sinh được học ở lớp 12. Thí sinh có thể đăng ký thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường.

Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT, việc đăng ký môn thi được thực hiện theo nguyện vọng, tuy nhiên bài thi tự chọn chỉ được đăng ký tối đa hai môn.

Quy định về miễn thi ngoại ngữ

Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định trong quy chế thi hoặc các chứng chỉ được công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (từ bậc 3 trở lên và còn hiệu lực đến ngày làm thủ tục dự thi) sẽ được miễn thi môn Ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Danh sách các chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mới nhất

Trường hợp đủ điều kiện miễn thi nhưng vẫn đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ, thí sinh phải sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 tới (11-12/6) là căn cứ quan trọng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và được nhiều trường đại học sử dụng trong tuyển sinh. Điểm thi được công bố vào 8h ngày 1/7.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến hơn một triệu thí sinh sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay.