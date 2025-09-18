Sun World Ha Nam tung combo vé và ẩm thực chỉ 220 ngàn đồng

(VTC News) -

Công viên nước Sun World Ha Nam vừa tung combo vé vào cửa và suất ẩm thực chỉ với 220.000 VNĐ cho tất cả du khách. Với combo này, mỗi du khách sẽ nhận được một vé vào cửa công viên nước, một suất ẩm thực đầy đủ món và đồ uống tại nhà hàng của công viên. Thực đơn phong phú, phù hợp với mọi lứa tuổi như: Bò nướng sốt vang, khoai tây nghiền và rau củ hoặc pizza ngọt, xúc xích, mỳ xào hải sản....

Tất cả các món ăn đều được chế biến bởi các đầu bếp tài năng, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh, giúp du khách nạp đầy năng lượng để vui chơi hết mình.

Combo ẩm thực giúp du khách có thể trải nghiệm Sun World Ha Nam từ A đến Z.

Combo này mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm Sun World Ha Nam từ A đến Z với chi phí tiết kiệm đáng kể, thậm chí còn ưu đãi hơn nhiều so với riêng vé vào cửa niêm yết trước đây là 300.000 VNĐ/vé người lớn và 250.000 VNĐ/vé trẻ em dành cho khách ngoại tỉnh.

Chương trình này là một phần trong nỗ lực của Sun Group nhằm mang đến những trải nghiệm giải trí đẳng cấp với chi phí hợp lý nhất, đồng thời khuyến khích du khách khám phá ẩm thực đa dạng và an toàn vệ sinh thực phẩm ngay tại công viên.

Bên cạnh combo ẩm thực hấp dẫn, Sun World Ha Nam vẫn đang tiếp tục áp dụng chương trình ưu đãi vé đồng giá 100 ngàn đồng cho tất cả du khách, kéo dài từ ngày 4/9 đến 31/10/2025. Đây là mức giá chưa từng có nhằm tri ân du khách và mang đến cơ hội tuyệt vời để mọi người có thể trải nghiệm các trò chơi giải trí tại công viên.

Chính sách vé đồng giá 100 ngàn đồng áp dụng cho tất cả các đối tượng du khách với khung giờ mở cửa cụ thể: 13h-18h (thứ Hai đến thứ Sáu) và 9h-18h (Thứ Bảy và Chủ Nhật).

Trò chơi Song làn siêu tốc hấp dẫn giới trẻ đam mê khám phá.

Đi vào vận hành từ tháng 5/2025, Sun World Ha Nam là điểm đến giải trí hiện đại và độc đáo lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước truyền thống. Với công suất phục vụ lên đến 6.500 người/ngày, công viên sở hữu 40 đường trượt đa dạng và 14 tổ hợp trò chơi hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng mọi sở thích và lứa tuổi.

Điểm nhấn phải kể đến là trò chơi “Song làn siêu tốc” – đường trượt ống đua song song đầu tiên tại Đông Nam Á, mang đến trải nghiệm đua tốc độ đầy kịch tính. Bên cạnh đó, công viên còn tạo ấn tượng với không gian cảnh quan độc đáo, được trang trí bằng các mô hình múa rối nước và những con đường rực rỡ sắc màu. Đây là không gian lý tưởng để du khách "check-in" và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình và bạn bè.

Công viên nước Sun World Ha Nam có đa dạng lựa chọn vui chơi cho các lứa tuổi

Ngoài các trò chơi dưới nước, du khách có thể khám phá thêm các khu vực ẩm thực đa dạng. Từ các món ăn nhanh, kem Tràng Tiền, kem Sun World, xúc xích... đến các suất cơm "đậm chất gia đình", tất cả đều sẵn sàng chiều lòng mọi du khách.

Sau khi vui chơi ở Sun World Ha Nam, du khách có thể thưởng thức những màn pháo hoa tại Quảng trường Công viên lễ hội (thuộc KĐS Sun Urban City).

Chuyến đi tới Sun World Ha Nam sẽ không trọn vẹn nếu du khách bỏ lỡ khu vực Quảng trường Công viên Lễ hội, chỉ cách công viên nước khoảng 2km. Nơi đây đã trở thành tâm điểm giải trí về đêm với chuỗi sự kiện đặc sắc do Sun Group tổ chức. Du khách sẽ được thưởng thức những màn trình diễn nhạc nước hoành tráng với âm thanh và ánh sáng mê hoặc. Đặc biệt, vào lúc 21h15 mỗi tối thứ Bảy hàng tuần, những màn pháo hoa tầm cao rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm, mang đến những cảm xúc thăng hoa khó quên.

Với chính sách giá ưu đãi hấp dẫn cùng hệ sinh thái vui chơi giải trí đa dạng,Sun World Ha Nam và Quảng trường Công viên Lễ hội hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng không chỉ cho người dân địa phương mà còn thu hút du khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận.