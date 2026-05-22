Singapore tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhất với du khách Việt đầu năm 2026

Theo dữ liệu mới nhất từ Traveloka, Việt Nam đã vươn lên nằm trong top 3 thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Đảo quốc Sư tử trong ba tháng đầu năm 2026. Không phải ngẫu nhiên Singapore duy trì được sức hút mạnh mẽ này bên cạnh các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan.

Sentosa Singapore - Điểm đến yêu thích của người Việt.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa mạng lưới hàng không thuận tiện, chính sách miễn thị thực lên đến 30 ngày cùng hệ sinh thái đô thị xanh đã đáp ứng đa dạng nhu cầu của người Việt, từ những chuyến công tác chớp nhoáng đến kỳ nghỉ dưỡng dài ngày.

Đầu năm 2026 cũng chứng kiến một sự dịch chuyển rõ rệt trong thị hiếu. Du khách Việt đang ngày càng ưu tiên các điểm đến phức hợp - nơi tích hợp trọn vẹn lưu trú, ẩm thực và giải trí trong cùng một không gian.

Số liệu từ nền tảng Traveloka chỉ ra rằng, lượng tìm kiếm các điểm tham quan thuộc khu nghỉ dưỡng Resorts World Sentosa (RWS) trong tháng 2/2026 đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Những địa danh mang tính biểu tượng như Universal Studios Singapore và Singapore Oceanarium tiếp tục là thỏi nam châm hút khách. Song song đó, hệ thống lưu trú hạng sang như The Laurus, Equarius Hotel hay Hotel Michael thuộc RWS trở thành lựa chọn hàng đầu cho các gia đình muốn tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn mà không tốn nhiều công sức di chuyển.

Nhằm đáp ứng làn sóng du lịch đầy tiềm năng này, ngày 20/05/2026, Traveloka và RWS đã chính thức công bố hợp tác chiến lược tại TP.HCM. Bước tiến này mang lại lợi ích thiết thực cho người dùng Việt thông qua các gói du lịch tích hợp liền mạch trên một ứng dụng duy nhất, đi kèm những ưu đãi độc quyền không thể tìm thấy ở nơi khác.

Đặc biệt, để đón đầu mùa du lịch hè, chiến dịch "Summer of Treasures" sẽ được triển khai từ ngày 29/05 đến 30/08/2026. Bằng việc cá nhân hóa gợi ý hành trình và mở ra khả năng tiếp cận hệ sinh thái giải trí khổng lồ của RWS, Singapore hứa hẹn không chỉ là một điểm đến, mà sẽ tiếp tục mang lại những hành trình trọn vẹn và đáng nhớ nhất cho du khách Việt Nam.