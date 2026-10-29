Sau 2 tháng sáp nhập trường học ở Khánh Hòa, nhiều phường đề xuất tách

(VTC News) -

Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, cho biết Sở đang tổng hợp báo cáo của các xã, phường về việc rà soát những cơ sở giáo dục có quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường và địa bàn quản lý rộng, nhất là các trường có trên 100 lớp.

Việc rà soát được thực hiện trong bối cảnh nhiều địa phương phát sinh bất cập sau khi sắp xếp mạng lưới trường công lập, giảm số đầu mối nhưng số lớp học, học sinh và địa điểm dạy học không giảm tương ứng.

Trường hàng trăm lớp, hiệu trưởng khó quản lý

Tại phường Nam Nha Trang, 20 trường công lập, gồm 6 trường mầm non, 8 trường tiểu học và 6 trường THCS, được tổ chức lại thành 3 trường theo từng cấp học.

Sau sắp xếp, Trường Tiểu học Nam Nha Trang có 232 lớp với 9.656 học sinh tại 8 địa điểm; Trường THCS Nam Nha Trang có 182 lớp với 8.207 học sinh tại 6 địa điểm. Trường mầm non cũng quản lý 51 nhóm, lớp tại nhiều phân hiệu, điểm trường.

Theo UBND phường Nam Nha Trang, việc giảm đầu mối giúp tinh gọn tổ chức nhưng không làm giảm tương ứng khối lượng công việc về chuyên môn, nhân sự, tài chính, tài sản và bảo đảm an toàn trường học.

Các cơ sở cách nhau khoảng 5-7km, một số điểm trường mầm non cách nhau 6-10km. Điều này khiến việc di chuyển, kiểm tra thực tế và xử lý tình huống phát sinh mất nhiều thời gian. Trong khi đó, các tổ chuyên môn tiểu học có khoảng 50-60 giáo viên, tổ chuyên môn THCS có nơi lên tới 60-70 giáo viên, phân bố tại nhiều địa điểm.

Việc kiểm tra, dự giờ, góp ý và hỗ trợ giáo viên vì thế gặp khó khăn. Công nghệ thông tin có thể hỗ trợ trao đổi, điều hành nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc kiểm tra trực tiếp và nắm bắt tình hình tại từng cơ sở.

Một trong những điểm Trường THCS ở phường Nam Nha Trang.

Từ thực tế này, UBND phường Nam Nha Trang đề xuất tổ chức lại hệ thống trường học theo hướng tăng từ 3 lên 7-8 trường. Cụ thể, trường mầm non từ 1 thành 2 trường, trường tiểu học từ 1 thành 3 trường, trường THCS từ 1 thành 2 hoặc 3 trường.

Địa phương nhấn mạnh đây mới là phương án đề xuất để khảo sát, xây dựng đề án, chưa phải quyết định chia tách trường.

Tại phường Tây Nha Trang, Trường Tiểu học Tây Nha Trang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 trường, hiện có 198 lớp với khoảng 7.423 học sinh. Trường THCS Tây Nha Trang được hình thành từ 6 trường, có 125 lớp với khoảng 5.450 học sinh.

Theo UBND phường, quy mô lớn cùng các cơ sở phân tán khiến ban giám hiệu phải dành nhiều thời gian điều phối hoạt động, hạn chế thời gian kiểm tra chuyên môn, dự giờ và nắm bắt tâm lý, hoàn cảnh học sinh.

Việc quản lý hoạt động Đội, xử lý xung đột giữa học sinh và hỗ trợ những em có hoàn cảnh đặc biệt cũng gặp khó khăn khi cán bộ quản lý phải di chuyển giữa các phân hiệu. Bên cạnh đó, khối lượng hồ sơ, chứng từ và nghiệp vụ tài chính tăng cao, trong khi nhân sự hành chính, kế toán chưa tương xứng.

Để khắc phục, phường Tây Nha Trang đề xuất tổ chức lại Trường Tiểu học và Trường THCS theo hướng mỗi cấp học có 2 trường độc lập. Tuy nhiên, do mô hình mới vận hành khoảng 2 tháng, địa phương kiến nghị tiếp tục duy trì đến hết năm học 2026-2027, sau đó đánh giá và điều chỉnh để tránh xáo trộn việc dạy, học.

Đề xuất chuyển 13 điểm trường thành phân hiệu

Không chỉ đề xuất chia tách trường, một số địa phương tại Khánh Hòa còn kiến nghị điều chỉnh mô hình quản lý các cơ sở giáo dục sau sáp nhập.

Tại phường Bắc Nha Trang, 26 trường được sắp xếp thành 3 trường tương ứng với 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS. Hiện Trường Mầm non Bắc Nha Trang có 80 nhóm, lớp với 2.118 trẻ; trường tiểu học có 248 lớp với 9.912 học sinh; trường THCS có 176 lớp với 8.010 học sinh.

Sau sắp xếp, toàn phường có 3 trường chính, 10 phân hiệu cùng các điểm trường trực thuộc. Trong đó, 13 cơ sở từng là trụ sở chính của các trường trước đây nay chỉ còn là điểm trường, gồm 6 cơ sở mầm non, 4 cơ sở tiểu học và 3 cơ sở THCS.

Theo Đảng ủy phường Bắc Nha Trang, số địa điểm dạy học thực tế không giảm, trong khi một số nơi cách trụ sở phân hiệu hơn 10km. Phó hiệu trưởng phải phụ trách trường chính hoặc phân hiệu, đồng thời quản lý thêm các điểm trường được giao.

Điều này khiến việc kiểm tra, xử lý công việc tại từng địa điểm gặp khó khăn. Đáng chú ý, nhân viên y tế, thư viện và một số vị trí hỗ trợ có thể phải luân phiên nhiều nơi, làm tăng nguy cơ chậm trễ khi phát sinh tình huống cần xử lý trực tiếp.

Để tháo gỡ bất cập, Đảng ủy phường Bắc Nha Trang có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị chuyển 13 điểm trường thành phân hiệu thuộc 3 trường công lập.

Theo phương án đề xuất, trường mầm non sẽ có 1 trường chính và 8 phân hiệu; trường tiểu học có 1 trường chính và 10 phân hiệu; trường THCS có 1 trường chính và 5 phân hiệu.

Các phân hiệu vẫn trực thuộc trường, chịu sự điều hành của hiệu trưởng, không có tư cách pháp nhân, con dấu hoặc bộ máy quản lý riêng. Phương án này không làm tăng số trường công lập, mà tập trung điều chỉnh cách tổ chức và phân công trách nhiệm giữa các cơ sở.

Điểm trường chính của Trường Tiểu học Nha Trang.

Trong khi đó, tại phường Nha Trang, 3 trường công lập sau sắp xếp có tổng cộng 22.307 trẻ, học sinh thuộc 616 nhóm, lớp, cùng 1.476 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động.

Riêng Trường Tiểu học Nha Trang có 287 lớp với 10.557 học sinh; Trường THCS Nha Trang có 205 lớp với 8.734 học sinh; Trường Mầm non Nha Trang có 124 nhóm, lớp với 3.016 trẻ.

Địa phương đề xuất duy trì mô hình hiện tại đến hết năm học 2026-2027, đồng thời triển khai các giải pháp giảm tải quản lý, bổ sung nhân lực và nâng cấp cơ sở vật chất. Sau khi kết thúc năm học, phường sẽ tổng kết quá trình vận hành, đánh giá hiệu quả quản trị, chất lượng giáo dục và điều kiện an toàn trường học để báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết ngành giáo dục đang tổng hợp báo cáo của các xã, phường về việc đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập quy mô lớn.

Việc rà soát nhằm đánh giá những khó khăn phát sinh sau sắp xếp, từ đó nghiên cứu phương án tổ chức phù hợp, bảo đảm hiệu quả quản lý, chất lượng giáo dục và quyền lợi của học sinh.