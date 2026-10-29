Vụ vỏ hộp thịt trâu Ấn Độ gần bếp ăn bán trú: Xã Hoài Đức báo cáo gì?

(VTC News) -

Phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức phản ánh phát hiện vỏ hộp ghi thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ gần bếp ăn bán trú.

Chiều 28/10, UBND xã Hoài Đức (Hà Nội) có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức. Động thái này diễn ra sau khi phụ huynh phản ánh phát hiện bao bì sản phẩm thịt trâu Ấn Độ tại khu vực kho hàng gần bếp ăn của đơn vị cung cấp suất ăn cho trường.

Phụ huynh phát hiện kho hàng có bao bì thịt trâu Ấn Độ

Theo báo cáo của UBND xã Hoài Đức, 4h sáng 27/10, khoảng 20 phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch, đến trụ sở và khu vực bếp nấu của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương tại thôn Nội, xã Hoài Đức, để giám sát việc nhập nguyên liệu, chế biến suất ăn bán trú.

Đến khoảng 7h cùng ngày, một số phụ huynh phát hiện một kho hàng rộng khoảng 60m², cách công ty khoảng 50m, trong tình trạng khóa kín, không có biển hiệu.

Tại khu vực bãi rác bên ngoài kho, phụ huynh ghi nhận các thùng carton in chữ nước ngoài, tem tiếng Việt ghi thông tin má đùi gà đông lạnh do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Tân Đại Phát nhập khẩu, phân phối, cùng một số hộp sản phẩm thịt trâu Ấn Độ.

Phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng, làm rõ mối liên hệ với đơn vị cung cấp suất ăn và xác minh nguồn gốc thực phẩm. Theo biên bản kiểm tra, giám sát công tác bán trú lập sáng 27/10, đại diện nhà trường đã có mặt, ghi nhận ý kiến của phụ huynh và công ty.

Loạt vỏ hộp bao bì thịt trâu xuất xứ Ấn Độ được phụ huynh chụp lại.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã Hoài Đức thành lập đoàn kiểm tra Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương ngay trong ngày.

Công ty xuất trình hóa đơn nhập hơn 226 kg thực phẩm

Tại buổi kiểm tra chiều 27/10, Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương xuất trình giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ sức khỏe và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của những người liên quan.

Công ty cũng cung cấp phiếu kiểm nghiệm nước dùng trong chế biến có kết quả đạt yêu cầu, hóa đơn nhập hàng và hồ sơ của 26 đơn vị, hộ gia đình, cá nhân cung ứng nguyên liệu.

Đoàn kiểm tra ghi nhận một số thớt sơ chế bị ố, bề mặt không còn nhẵn, đồng thời yêu cầu cơ sở kiểm tra, thay mới dụng cụ để bảo đảm vệ sinh.

Đáng chú ý, theo báo cáo của xã, hồ sơ công ty cung cấp chưa ghi nhận giấy tờ liên quan đến thịt trâu Ấn Độ như nội dung phụ huynh phản ánh.

Công ty xuất trình hóa đơn ngày 26/10 về việc nhập 105kg má đùi gà đông lạnh, 75kg đùi gà góc tư đông lạnh và 46,25kg bắp bò Argentina. Tổng khối lượng ba mặt hàng ghi trên hóa đơn là 226,25kg.

Theo giải trình của doanh nghiệp, số thực phẩm này phục vụ khách hàng lẻ, không được sử dụng để chế biến suất ăn cho học sinh Trường Tiểu học Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch nói riêng, cũng như các trường khác trên địa bàn xã Hoài Đức nói chung.

Phụ huynh túc trực chờ ở cửa kho yêu cầu kiểm tra nguồn gốc thực phẩm tối 27/10.

Kho có 3 tủ đông, gác xép chưa được kiểm tra

Sáng 28/10, tổ công tác của UBND xã Hoài Đức phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế xã và đại diện phụ huynh kiểm tra kho hàng được phản ánh nằm phía sau bếp ăn của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương.

Qua xác minh ban đầu, kho thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn N. và bà Nguyễn Thị Y., cho ông Nguyễn Văn Đ. thuê làm kho. Bà Y. hiện là nhân viên Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương.

Tại tầng 1 của kho, diện tích khoảng 80m², đoàn kiểm tra ghi nhận 3 tủ đông chứa nhiều loại thực phẩm, gồm 15kg thịt gà tươi, 8kg cá rô phi phi-lê, 34kg thịt lợn, 10kg xúc xích CP và một số thực phẩm khác.

Ngoài ra, trong kho có hai bếp ga đôi công nghiệp cùng nhiều hàng hóa đóng gói như bánh, sữa, dầu ăn và các loại bột. Khu vực gác xép chưa thể kiểm tra do không có chìa khóa và lối tiếp cận. Đại diện kho cho biết địa điểm này được sử dụng để nấu thức ăn cho cá và lưu giữ một số hàng hóa phục vụ gia đình.

UBND xã Hoài Đức cho biết việc ghi nhận hiện trạng kho nhằm phục vụ xác minh phản ánh của phụ huynh, chưa phải kết luận về nguồn gốc, chất lượng, điều kiện bảo quản thực phẩm hoặc việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.

Công an tiếp tục xác minh nguồn gốc thực phẩm

Theo UBND xã Hoài Đức, địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh các nội dung báo chí và phụ huynh phản ánh. Xã yêu cầu Trường Tiểu học Hoài Đức và Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương báo cáo, giải trình bằng văn bản, cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan.

Xã cũng sẽ kiểm tra việc khắc phục các tồn tại đã ghi nhận, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm nếu có, theo dõi tình hình tổ chức bán trú và đề xuất phương án bữa ăn phù hợp, bảo đảm sức khỏe, quyền lợi của học sinh.

Công an xã Hoài Đức được giao tiếp tục xác minh quyền quản lý, sử dụng kho, quan hệ thuê giữa các cá nhân và mối liên hệ thực tế với Công ty Mai Phương. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, ghi nhận khu vực gác xép đang khóa, thu thập tài liệu về việc đưa hàng vào, xuất hàng ra và sử dụng kho.

Cơ quan công an cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác minh nguồn gốc bao bì, thùng chứa thực phẩm và hàng hóa tại khu vực được phản ánh; đối chiếu thông tin về việc nhập, bảo quản, vận chuyển, sử dụng thực phẩm. Đồng thời, công an tiếp nhận, xác minh thông tin về vụ xô xát theo phản ánh, thu thập và bảo quản tài liệu, hình ảnh, dữ liệu liên quan theo quy định.

Phòng Kinh tế, UBND xã Hoài Đức phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hoạt động kinh doanh, nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng, hóa đơn, chứng từ tại kho và cơ sở; tham mưu xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền nếu phát hiện vi phạm.

Ngày 28/10, hoạt động ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch, vẫn diễn ra bình thường. Tổng số học sinh đăng ký ăn bán trú là 947 em.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn gốc thực phẩm, việc quản lý và sử dụng kho hàng cũng như mối liên hệ giữa kho với đơn vị cung cấp suất ăn để làm rõ vụ việc.