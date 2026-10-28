Học viện Cảnh sát nhân dân đưa kết quả học AI vào tiêu chí đánh giá học viên

(VTC News) -

Ngày 28/10, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức hội nghị tổng kết các khóa tập huấn, cập nhật kiến thức về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, nghiên cứu khoa học và trao giải cuộc thi ứng dụng AI dành cho học viên năm 2026.

Tại hội nghị, Đại tá, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện CSND yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức tập huấn ứng dụng AI thường xuyên, bài bản, từng bước mở rộng đối tượng, phạm vi và nội dung đào tạo.

Đại tá, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đáng chú ý, lãnh đạo Học viện yêu cầu sử dụng kết quả tập huấn AI làm một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại rèn luyện học viên. Đồng thời, nhà trường tiếp tục duy trì các cuộc thi ứng dụng AI nhằm củng cố kiến thức, phát hiện và bồi dưỡng những học viên có năng lực nổi trội.

Theo Học viện CSND, từ ngày 3/4/2026, nhà trường tổ chức 69 đợt, lớp tập huấn trực tiếp về ứng dụng AI cho hơn 5.300 học viên đại học chính quy.

Nội dung tập huấn tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng khai thác các công cụ AI phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học, giúp học viên đổi mới phương pháp tự học, tìm kiếm, tổng hợp tài liệu, hệ thống hóa kiến thức và phát triển tư duy sáng tạo.

Sau các khóa tập huấn, Học viện tổ chức cuộc thi “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học”, thu hút hơn 5.000 thí sinh tham gia.

Học viện Cảnh sát nhân dân trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Trải qua 3 vòng thi, ban tổ chức lựa chọn 10 học viên xuất sắc nhất để trao giải và tặng giấy khen.

Tại hội nghị, Học viện cũng biểu dương các cán bộ, giảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức và giảng dạy; trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho đại diện học viên.

Các hoạt động này nằm trong chương trình đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện CSND, hướng tới trang bị năng lực công nghệ số cho học viên ngay trong quá trình đào tạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần chủ động tiếp cận công nghệ mới của học viên, đồng thời ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong triển khai các chương trình tập huấn.

Theo lãnh đạo Học viện, trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng, tác động sâu rộng đến giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng AI có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện và phát triển năng lực công nghệ số của học viên.

Tuy nhiên, cùng với việc khuyến khích ứng dụng công nghệ, Phó Giám đốc Học viện CSND nhấn mạnh yêu cầu sử dụng AI đúng cách, có trách nhiệm.

Theo đó, học viên phải xác định AI là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế tư duy của người học. Trong quá trình sử dụng, cần chủ động kiểm chứng thông tin, trích dẫn trung thực, bảo đảm đạo đức học thuật và an toàn dữ liệu.

Đặc biệt, lãnh đạo Học viện yêu cầu học viên tuyệt đối không đưa tài liệu, dữ liệu nghiệp vụ lên các nền tảng AI chưa được cấp phép nhằm bảo vệ bí mật nhà nước.

Đối với công tác đào tạo, Đại tá Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện chương trình tập huấn theo cấp độ cơ bản, đồng thời nghiên cứu xây dựng nội dung bồi dưỡng nâng cao, thường xuyên cập nhật các công cụ AI mới phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Học viên cũng được yêu cầu không ngừng nâng cao kỹ năng số, xây dựng văn hóa số, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Việc tăng cường đào tạo AI, gắn kết quả tập huấn với đánh giá rèn luyện được kỳ vọng tạo động lực để học viên chủ động tiếp cận, làm chủ công nghệ mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.