Đề xuất phụ huynh giám sát không được cản trở tổ chức bữa ăn bán trú

(VTC News) -

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến với dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông. Trong đó, nêu rõ trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trong việc giám sát bữa ăn tại trường.

Theo Điều 19 của dự thảo, cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm tham gia giám sát việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin bằng hình thức phù hợp; đồng thời phản ánh, kiến nghị kịp thời với cơ sở giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện vấn đề.

Tuy nhiên, dự thảo cũng đặt ra yêu cầu đối với hoạt động giám sát này. Cụ thể, việc giám sát, phản ánh và kiến nghị phải bảo đảm thực hiện đúng trách nhiệm, quyền của cha mẹ học sinh theo quy định, không được gây cản trở quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và hoạt động giáo dục.

Bên cạnh việc giám sát, cha mẹ hoặc người giám hộ được yêu cầu phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục dinh dưỡng, an toàn thực phẩm; hướng dẫn học sinh hình thành kiến thức và thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học tại gia đình và cộng đồng.

Dự thảo đề xuất, thực đơn phải được công khai theo ngày hoặc tuần trước khi tổ chức bữa ăn và cập nhật kịp thời khi có thay đổi. (Ảnh minh họa: Minh Quang)

Dự thảo cũng quy định cha mẹ hoặc người giám hộ cần cung cấp kịp thời cho cơ sở giáo dục những thông tin cần thiết liên quan đến tình trạng sức khỏe, dị ứng thực phẩm, chế độ ăn đặc thù và các thông tin khác có liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm an toàn bữa ăn của học sinh.

Công khai thực đơn trước khi tổ chức bữa ăn

Dự thảo quy định quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú từ khâu xây dựng kế hoạch hằng năm, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, xây dựng thực đơn đến tiếp nhận, bảo quản, chế biến, vận chuyển, giao nhận, phục vụ, kiểm tra, giám sát và quản lý kinh phí.

Theo đó, trước mỗi năm học, cơ sở giáo dục căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn theo từng nhóm học sinh. Trong đó, phân biệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ với học sinh có nhu cầu ăn tại trường nhưng không thuộc diện hỗ trợ.

Đối với thực đơn, dự thảo yêu cầu xây dựng theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng của Bộ Y tế, phù hợp với chương trình giáo dục mầm non, lứa tuổi, nhu cầu năng lượng, số bữa ăn và định mức suất ăn.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phải tuân thủ các quy định về đấu thầu, ngân sách, quản lý và sử dụng tài sản công, cùng các quy định pháp luật liên quan và việc phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ của chính quyền địa phương.

Suất ăn lèo tèo tại một trường tiểu học ở Hà Nội từng khiến phụ huynh bức xúc.

Theo Bộ GD&ĐT, quy trình rõ ràng giúp nhà trường có căn cứ tổ chức, quản lý bữa ăn thống nhất; cha mẹ học sinh có thêm thông tin để giám sát chất lượng, thực đơn và chi phí. Cơ quan quản lý cũng thuận lợi hơn trong kiểm tra, xác định trách nhiệm khi xảy ra vi phạm.

Đối với cơ sở giáo dục tự tổ chức nấu ăn, nhà trường chủ động bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, mua nguyên liệu, chế biến và phục vụ bữa ăn; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các khâu thuộc phạm vi tổ chức của mình.

Với hình thức thuê dịch vụ nấu ăn hoặc cung cấp suất ăn, trách nhiệm của các bên được xác định theo thẩm quyền, phân cấp và hợp đồng. Đơn vị cung cấp phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, số lượng, thực đơn và thời gian giao nhận theo thỏa thuận.

Đáng chú ý, đối với suất ăn được chế biến ngoài trường, dự thảo quy định đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu tại nơi chế biến. Nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, giám sát và lưu mẫu tại nơi sử dụng theo quy định.