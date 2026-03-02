Xôn xao video nghi tiêm kích F-15 của Mỹ rơi tại Kuwait

(VTC News) -

Các đoạn video lan truyền cho thấy một máy bay chiến đấu có thể là tiêm kích F-15 của Mỹ, rơi tại Kuwait.

Các đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy một máy bay chiến đấu, được cho là tiêm kích F-15 của Mỹ, rơi tại Kuwait. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức từ nhà chức trách.

Những hình ảnh được chia sẻ hôm Chủ nhật cho thấy một chiến đấu cơ lao xuống đất. Một số thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng máy bay có thể đã trúng “hỏa lực nhầm từ phe mình” và phi công vẫn sống sót.

Video cũng xuất hiện cảnh một quân nhân nhảy dù xuống đất và sau đó được đưa lên một phương tiện dân sự.

Hiện các cơ quan chức năng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến vụ việc.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh các cuộc tấn công lẫn nhau của Mỹ-Israel và Iran gây căng thẳng tại Trung Đông. Các nhóm vũ trang khác trong khu vực cũng có dấu hiệu tham dự vào cuộc chiến.

Trong diễn biến mới nhất, ảnh cho thấy một chiến hạm Iran bốc khói đen dày đặc khi neo tại cảng Konarak, đánh dấu thiệt hại hải quân nghiêm trọng đầu tiên của Tehran.

Một nguồn tin an ninh nói với Al Jazeera rằng một cuộc tấn công tên lửa của Israel và Mỹ đã nhắm vào các địa điểm thuộc nhóm bán quân sự Kataib Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Jurf al-Sakhr, phía nam thủ đô Baghdad của Iraq. Thiệt hại vật chất đáng kể đã được báo cáo, bao gồm việc thiêu rụi các phương tiện, địa điểm và kho hàng. Cho đến nay chưa có thương vong nào được báo cáo.

Ngoài ra, một số đoạn video được đăng tải trực tuyến cho thấy khoảnh khắc một máy bay phản lực bắn trúng một máy bay không người lái trên bầu trời thành phố Deraa ở tây nam Syria. Chưa rõ máy bay phản lực và máy bay không người lái thuộc quốc gia nào.

Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết “một số” máy bay chiến đấu của Mỹ đã rơi ở nước này, nhưng toàn bộ phi hành đoàn đều sống sót.