'Người hùng cứu trợ siêu bão' thiệt mạng trong vụ rơi máy bay

(VTC News) -

Máy bay phản lực hạng nhẹ đã rơi khi đang tìm cách quay đầu hạ cánh tại Bắc Carolina, Mỹ, ngày 18/12 khiến toàn bộ 7 người trên phi cơ thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có cựu tay đua NASCAR Greg Biffle cùng gia đình.

Khoảnh khắc chiếc Cessna C550 bốc cháy dữ dội. (Nguồn: X)

Cảnh sát Tuần tra Xa lộ bang Bắc Carolina cho biết chiếc Cessna C550 bốc cháy dữ dội ngay khi va chạm mặt đất. Máy bay vừa cất cánh từ Sân bay Khu vực Statesville, cách thành phố Charlotte khoảng 45 km về phía bắc, thì gặp sự cố và tìm cách quay lại hạ cánh nhưng không thành công.

Dữ liệu chuyến bay cho thấy chiếc máy bay được đăng ký dưới tên công ty do ông Biffle điều hành. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định,

Giới chức xác nhận ông Greg Biffle có mặt trên máy bay cùng vợ là bà Cristina và hai con, Ryder (5 tuổi) và Emma (14 tuổi). Ba nạn nhân còn lại gồm Dennis Dutton, con trai ông là Jack và Craig Wadsworth.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay tại một sân bay khu vực ở Statesville, bang Bắc Carolina, ngày 18/12/2025. (Ảnh: AP/Matt Kelley)

“Mỗi người trong số họ đều là cả thế giới đối với chúng tôi. Sự ra đi ấy để lại khoảng trống không gì có thể bù đắp”, gia đình các nạn nhân cho biết.

Ông Greg Biffle, 55 tuổi, là một trong những tay đua thành công và được yêu mến của NASCAR. Trong sự nghiệp, ông giành hơn 50 chiến thắng trên ba hệ giải của NASCAR, trong đó có 19 chiến thắng ở Cup Series. Ông từng đăng quang Trucks Series năm 2000 và vô địch Xfinity Series năm 2002.

Greg Biffle ăn mừng sau khi giành chiến thắng chặng đua NASCAR Sprint Cup Series trên đường đua Kansas Speedway, ngày 3/10/2010, tại Kansas City, bang Kansas. (Ảnh: AP/Orlin Wagner, tư liệu)

NASCAR bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn sâu sắc trước mất mát này.

“Greg không chỉ là một nhà vô địch, mà còn là một thành viên của đại gia đình NASCAR – một đối thủ kiên cường và người bạn thân thiết của rất nhiều người”, thông cáo của NASCAR nêu. “Niềm đam mê đua xe, sự chính trực và tinh thần cống hiến của ông đã để lại nhiều dấu ấn trong môn thể thao này”.

Theo dữ liệu từ FlightAware.com, chiếc máy bay đang trên hành trình tới bang Florida và cất cánh lúc hơn 10 giờ sáng theo giờ địa phương.

Những người chơi golf gần sân bay cho biết họ đã chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng khi máy bay bay thấp bất thường trước khi rơi xuống.

“Chúng tôi chỉ kịp thốt lên: ‘Trời ơi, thấp quá rồi’. Cảm giác thực sự đáng sợ”, anh Joshua Green, người có mặt tại sân golf Lakewood, kể lại. Khu vực hố golf số 9 sau đó bị phủ đầy mảnh vỡ.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) và Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã vào cuộc điều tra vụ tai nạn.

Theo chuyên gia an toàn hàng không Jeff Guzzetti, Cessna C550, được sản xuất năm 1981, là dòng máy bay phản lực cỡ trung phổ biến, có hai động cơ, thường chở từ 6 đến 8 hành khách và được đánh giá có hồ sơ an toàn tốt.

Năm 2024, ông Biffle từng được vinh danh vì những đóng góp nhân đạo sau khi bão Helene tàn phá nhiều khu vực tại Mỹ. Ông thậm chí sử dụng trực thăng cá nhân để tìm kiếm người bị mắc kẹt và vận chuyển hàng cứu trợ tới các vùng miền núi ở miền tây Bắc Carolina.

Tháng 11/2024, ông Greg Biffle được Hiệp hội Báo chí Thể thao Đua xe Quốc gia Mỹ trao Giải Myers Brothers, nhằm ghi nhận những đóng góp nhân đạo dành cho các cộng đồng miền núi ở Bắc Carolina.

Tháng 11/2024, ông Greg Biffle được Hiệp hội Báo chí Thể thao Đua xe Quốc gia Mỹ trao Giải Myers Brothers. (Ảnh: NASCAR)

Hạ nghị sĩ Mỹ Richard Hudson cho biết chỉ vài tuần trước, bà Cristina Biffle còn liên lạc để hỏi cách hỗ trợ công tác cứu trợ tại Jamaica. “Đó chính là con người của gia đình Biffle”, ông Hudson nói.

Craig Wadsworth, một người bạn thân của ông Biffle, từng hỗ trợ ông trong nhiều công việc, trong đó có việc vận chuyển nhu yếu phẩm tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Helene. “Anh ấy không biết nói ‘không’. Anh ấy yêu quý mọi người và luôn cố gắng giúp đỡ bất cứ ai có thể”, bạn cùng phòng của Wadsworth chia sẻ.

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, NTSB ghi nhận 1.331 vụ tai nạn hàng không tại Mỹ, giảm nhẹ so với 1.482 vụ của cả năm 2024.

Trên toàn cầu, năm nay ghi nhận nhiều thảm họa hàng không nghiêm trọng, trong đó có vụ va chạm máy bay – trực thăng tại Washington khiến 67 người thiệt mạng, vụ rơi máy bay của Air India làm 260 người tử vong, và một vụ tai nạn ở vùng Viễn Đông Nga khiến 48 người chết.