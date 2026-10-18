Quà 20/10 độc lạ: Đồ công nghệ chinh phục giới trẻ TP.HCM

(VTC News) -

Không chỉ là thiết bị phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày, tai nghe tạo hình tai mèo, loa mang dáng túi xách hay đèn bàn tích hợp sạc không dây đang mở ra cách tiếp cận mới với quà tặng công nghệ. Những sản phẩm này thu hút người mua nhờ kết hợp giữa thiết kế bắt mắt, tính tiện dụng và khả năng thể hiện sự quan tâm dành cho người nhận.

Sáng 17/10, thương hiệu công nghệ và phong cách sống SayRose khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam ở trung tâm thương mại GigaMall, TP.HCM. Dịp 20/10 này, các sản phẩm công nghệ thiết kế theo hướng thời trang trở thành lựa chọn đáng chú ý với những người đang tìm quà cho mẹ, vợ, bạn gái, đồng nghiệp hoặc bạn bè.

Nhiều bạn trẻ thích thú trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mang kiểu dáng mới lạ, kết hợp giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Đồ công nghệ phá cách, hút khách nhờ thiết kế

Trong suy nghĩ của nhiều người, đồ công nghệ thường gắn với những gam màu trung tính, kiểu dáng mạnh mẽ và ưu tiên tính năng. Tuy nhiên, các sản phẩm được giới thiệu tại cửa hàng SayRose cho thấy thiết bị công nghệ có thể mang diện mạo mềm mại, gần với phụ kiện thời trang hoặc vật dụng trang trí.

Những mẫu tai nghe có phần chụp tai tạo hình tai mèo, loa mang dáng túi xách, bàn phím họa tiết chân mèo hay quạt cầm tay thiết kế nữ tính là những sản phẩm thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Chị Trần Minh Phương, thường được biết đến với tên Phương XuKa, sống tại phường Tây Thạnh, TP.HCM, cho biết cô bất ngờ trước sự đa dạng về kiểu dáng của các sản phẩm công nghệ.

“Mình nghĩ sẽ tốn khá nhiều tiền ở đây vì các sản phẩm thật sự rất dễ thương. Mình không ngờ đồ công nghệ ngày nay lại có mẫu mã như vậy, bởi trước giờ mình vẫn nghĩ những sản phẩm này thường có thiết kế cá tính, mạnh mẽ chứ không có màu sắc và thiết kế đáng yêu thế này”, Phương chia sẻ.

Khách hàng tham quan, lựa chọn các sản phẩm công nghệ tại cửa hàng SayRose.

Theo Phương, sức hút của sản phẩm không chỉ nằm ở thiết kế nữ tính, bắt mắt mà còn ở công năng sử dụng. Từng trải nghiệm nhiều loại quạt khi đi quay, cô đánh giá chiếc quạt của SayRose vừa có kiểu dáng dễ thương, vừa đáp ứng nhu cầu làm mát. Với cô, thiết kế có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng chất lượng và tính tiện dụng mới là yếu tố quyết định giá trị của sản phẩm.

Xu hướng kết hợp công nghệ với yếu tố thẩm mỹ giúp sản phẩm tiếp cận nhóm khách hàng vốn quan tâm đến kiểu dáng, màu sắc và khả năng thể hiện cá tính. Với những người muốn tìm quà tặng, một thiết bị có thiết kế phù hợp sở thích của người nhận cũng có thể tạo cảm giác gần gũi hơn so với sản phẩm điện tử mang hình thức thông thường.

Không phải ai cũng dễ dàng lựa chọn được món quà phù hợp cho phụ nữ trong những dịp đặc biệt. Đồ công nghệ có thể trở thành một phương án phù hợp nếu đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người nhận. Một chiếc đèn bàn tích hợp sạc không dây, loa có kiểu dáng độc đáo hay bộ phụ kiện máy tính không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn có thể được sử dụng lâu dài.

Những món đồ công nghệ có hình dáng bắt mắt mang đến lựa chọn quà tặng mới mẻ cho giới trẻ.

Anh Nguyễn Hữu Lý, sống tại phường Tây Thạnh, TP.HCM, cho biết anh đã sử dụng một sản phẩm đèn tích hợp nhiều chức năng của thương hiệu. Theo anh, thiết kế dễ thương đi cùng khả năng kết hợp loa, đèn và sạc giúp sản phẩm vừa có tính ứng dụng vừa phù hợp làm quà tặng.

Bên cạnh sản phẩm riêng lẻ, những hộp quà được chuẩn bị sẵn cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Thay vì phải tự lựa chọn từng món, người mua có thể tham khảo các bộ quà kết hợp nhiều sản phẩm, được đóng gói đồng bộ về màu sắc và hình thức.

Lý cho rằng cách làm này giúp người mua tiết kiệm thời gian, nhất là những người chưa biết nên chọn món gì cho phù hợp với người nhận.

“Đúng là nhiều khi mình không biết nên tặng gì cho phụ nữ, nhưng đến đây đã có sẵn những hộp quà kết hợp bốn, năm món khác nhau, rất tiện lợi. Nhờ vậy, mình đỡ phải đau đầu suy nghĩ chọn quà gì cho phù hợp”, Lý chia sẻ.

Những thiết kế này tạo thêm lựa chọn cho người mua quà, đặc biệt khi muốn tìm sản phẩm khác biệt mà vẫn có công dụng cụ thể. Với nhóm khách hàng trẻ, yếu tố cá nhân hóa ngày càng có ý nghĩa trong việc lựa chọn quà tặng. Một sản phẩm mang màu sắc yêu thích, có hình dáng độc đáo hoặc phù hợp với thói quen sinh hoạt có thể tạo cảm giác được quan tâm hơn so với món quà chỉ có giá trị hình thức.

Anh Nguyễn Hữu Lý hào hứng trải nghiệm các sản phẩm công nghệ có thiết kế dễ thương, tích hợp nhiều công năng, đồng thời tìm thấy thêm lựa chọn quà tặng cho phái đẹp dịp 20/10.

Cạnh tranh bằng trải nghiệm mua sắm

SayRose là thương hiệu quà tặng cao cấp tại Trung Quốc, tập trung vào các sản phẩm công nghệ và phong cách sống có thiết kế riêng. Khi phát triển tại Việt Nam, thương hiệu hướng đến việc kết hợp ba yếu tố là chất lượng, thẩm mỹ và cảm xúc.

Tại cửa hàng đầu tiên ở TP.HCM, danh mục sản phẩm trải rộng từ tai nghe, loa, bàn phím, chuột máy tính đến đèn bàn, phụ kiện... Một số dòng sản phẩm sử dụng họa tiết chân mèo, tai mèo và màu sắc pastel; những dòng khác chú trọng cách đóng gói, hướng đến nhu cầu mua tặng.

Ông Mai Văn Phúc, Giám đốc Công ty TNHH SayRose Việt Nam, cho biết thương hiệu muốn mở rộng cách nhìn về công nghệ, không chỉ coi đây là những thiết bị phục vụ công việc hay nhu cầu cá nhân mà còn là phương tiện thể hiện tình cảm.

“Công nghệ đâu chỉ có những gam đen, trắng, xám lạnh lùng. Công nghệ có thể mềm mại, xinh đẹp và chứa đựng tình cảm của người tặng dành cho người nhận. Đó là lý do chúng tôi mang SayRose về Việt Nam”, ông Phúc nói.

Ông Mai Văn Phúc, Giám đốc Công ty TNHH SayRose Việt Nam, giới thiệu các sản phẩm công nghệ có thiết kế độc đáo đến khách hàng tại cửa hàng đầu tiên của thương hiệu ở TP.HCM.

Theo ông Phúc, việc phát triển sản phẩm theo hướng quà tặng giúp người mua có thêm lựa chọn khi muốn kết hợp tính ứng dụng với yếu tố cảm xúc. Thay vì chỉ lựa chọn theo thông số kỹ thuật, khách hàng có thể cân nhắc thêm kiểu dáng, màu sắc và cách sản phẩm phù hợp với người được tặng.

Việc mở cửa hàng trực tiếp giúp SayRose có không gian để khách hàng quan sát thiết kế, trải nghiệm sản phẩm và lựa chọn quà theo nhu cầu. Đây là lợi thế với những mặt hàng mà màu sắc, kiểu dáng và cảm giác sử dụng có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua hàng.

Nhân viên tại cửa hàng được hướng dẫn tư vấn theo đối tượng nhận quà và ngân sách của khách. Cách tiếp cận này nhằm hỗ trợ người mua lựa chọn sản phẩm phù hợp thay vì chỉ giới thiệu từng mặt hàng riêng lẻ.

Trong dịp khai trương, thương hiệu triển khai các ưu đãi và quà tặng nhỏ dành cho khách ghé thăm. Doanh nghiệp cũng cho biết có kế hoạch mở rộng các điểm bán trong thời gian tới.

Các bộ quà tặng kết hợp nhiều sản phẩm công nghệ được đóng gói đồng bộ, giúp người mua thuận tiện lựa chọn quà dịp 20/10.

Thị trường quà tặng dịp 20/10 vốn có nhiều lựa chọn, từ hoa, mỹ phẩm đến thời trang và đồ gia dụng. Việc đưa thiết bị công nghệ vào nhóm quà tặng mở rộng thêm phương án cho người tiêu dùng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu sản phẩm phải chứng minh được giá trị sử dụng bên cạnh hình thức bắt mắt.

Một món quà không nhất thiết phải có giá trị lớn để tạo ấn tượng. Điều quan trọng là lựa chọn phù hợp với người nhận, thể hiện sự quan tâm và có thể đồng hành với họ trong đời sống thường ngày. Với cách kết hợp giữa công nghệ và thiết kế, những thiết bị vốn quen thuộc đang được trao thêm một vai trò, không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng mà còn trở thành lời nhắn gửi trong những dịp đặc biệt.

Cửa hàng SayRose tọa lạc tại tầng 4, gian L4-19B, trung tâm thương mại GigaMall, số 240-242 Phạm Văn Đồng, TP.HCM, với các sản phẩm tai nghe, loa, bàn phím, chuột máy tính, đèn bàn tích hợp sạc không dây, phụ kiện công nghệ và các bộ quà tặng. Khách hàng có thể đến trực tiếp cửa hàng để khám phá các thiết kế độc đáo, trải nghiệm sản phẩm và lựa chọn món quà phù hợp dành tặng người thân, bạn bè trong dịp 20/10. Thông tin chi tiết được cập nhật tại website sayrose.vn hoặc qua hotline 098 103 47 99.