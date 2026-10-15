Dân mạng gọi sống cạnh cây hoa sữa là 'thử thách sinh tồn', khoe đủ cách đối phó

(VTC News) -

Cuối thu, hoa sữa nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Hương hoa thoang thoảng trong gió từ xa đưa tới khiến người ta nao lòng, nhưng nỗi khổ sống cạnh cây này thì chỉ những người trong cuộc mới thấm thía. Nếu người đi đường chỉ thoáng ngửi thấy hương hoa rồi nhanh chóng lướt qua, những gia đình có cửa sổ, ban công hướng thẳng ra hàng cây sẽ phải chịu mùi hương đậm đặc trong nhiều giờ.

Không chỉ than về cảm giác mệt lử, ngạt thở, đau đầu, buồn nôn… do tiếp xúc với mùi hương nồng trong thời gian dài, nhiều cư dân mạng còn chia sẻ về cách họ đối phó với nó.

“Tôi vốn thích sự thoáng đãng nên khi ở nhà buổi tối và ngày cuối tuần thường mở tung các cửa, nhưng mùa hoa sữa thì cửa đóng then cài hoàn toàn suốt ngày đêm, từ cửa chính, cửa sổ đến cửa ban công. Giữa cảm giác ngột ngạt vì bí bức và chết ngạt vì hoa sữa, tôi chọn vế thứ nhất”, Thanh Hương, sống ở khu Đào Tấn, cho biết. Rất nhiều cư dân mạng khác cho biết đây cũng là cách cơ bản nhất mà họ áp dụng.

Nhiều cư dân mạng gọi việc sống cạnh cây hoa sữa là “thử thách sinh tồn” và chia sẻ đủ kiểu đối phó với nó.

Với những căn hộ nhỏ hoặc nhà phố có ít mặt thoáng, việc thường xuyên đóng kín cửa cũng gây khó thở. “Trời mát nhưng nhà tôi vẫn bật điều hòa để dễ thở hơn”, một cư dân mạng chia sẻ giải pháp. Nhiều người khác cho biết họ sử dụng máy lọc không khí.

Còn anh Tùng ở phường Hai Bà Trưng không thể đóng kín cửa vì nhà bán hàng, chỗ anh ngồi cách cây sữa nở rộ chỉ vài mét. Người đàn ông này cả ngày đeo khẩu trang để trốn mùi hoa sữa nhưng vẫn cảm thấy nó tràn ngập phổi mình.

“Có lúc tôi còn đeo hai lớp khẩu trang”, anh bình luận dưới một bài đăng của người bạn về chủ đề này, cho biết vợ anh từng thử “đấu tranh” với mùi hương này bằng cách xịt những loại tinh dầu yêu thích trong phòng ở, nhưng kết quả càng mệt thêm. “Bị mấy loại mùi tấn công cùng lúc, cảm giác như bị ngộ độc, cô ấy bỏ cách này rồi”, anh Tùng viết.

Để không phải tiếp xúc nhiều với mùi hoa sữa, bà Vương ở phường Giảng Võ từ bỏ thói quen đi bộ buổi tối và đi chợ mỗi ngày, thay bằng việc tập dưỡng sinh trong nhà. “Tôi thích ngày nào mua đồ ăn ngày đó nhưng giờ thì bảo con gái mua thực phẩm cho cả tuần, tôi cần thêm gì thì nhắn con mua chứ không ra ngoài nữa. Tôi bị viêm mũi dị ứng nên càng khổ”, bà chia sẻ.

Hàng xóm của bà, chị Huyền, cho biết cô con gái là sinh viên năm thứ hai của chị từ tuần trước đã xin đến ở trọ cùng người bạn cùng trường. “Nó bảo nó phải đi sơ tán, tránh kiếp nạn hoa sữa, hết mùa hoa mới chuyển về nhà. Tôi còn phải phục vụ ông xã với đứa bé chứ nếu không cũng bỏ chạy về nhà ngoại ở rồi”, chị dí dỏm nói.

Một cư dân mạng chia sẻ rằng ban quản lý chung cư nơi anh ở đã dùng vòi phun nước áp lực cao lên hàng cây ở sân để hoa rụng bớt, sau đó quét dọn làm sạch sân. “Tôi cũng từng rất mê mùi hoa sữa vì bài hát yêu thích và vì chỉ ngửi thoang thoảng lúc chạy xe qua tán cây, nhưng đến khi sống gần mấy cây này thì ngày đêm chỉ mong mùa hoa chóng qua”.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chỉ đạo khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và nghiên cứu phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế.

Sau chỉ đạo này, Sở Xây dựng cho rà soát thực tế các tuyến phố, khu dân cư có mật độ hoa sữa dày, đánh giá mức độ ảnh hưởng để thực hiện ngay các biện pháp kỹ thuật phù hợp, bao gồm việc nghiên cứu việc cắt tỉa hợp lý các chùm hoa tại những vị trí thực sự cần thiết.