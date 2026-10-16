Xem clip cậu bé 3 tuổi xin hoa tặng mẹ, dân mạng bảo 'nhiều quý ông nên học'

(VTC News) -

Clip em bé 3 tuổi cầm hoa tặng mẹ khiến dân mạng tan chảy. (Nguồn: @At332002)

Trong clip này đang được cư dân mạng đua nhau chia sẻ, cậu bé khoảng 3 tuổi cầm một bông hoa, tiến đến gần mẹ rồi khuỵu một chân xuống như tư thế ga lăng của một quý ông, nâng bông hoa về phía mẹ như một món quà. Người mẹ đón nhận bông hoa từ con, không giấu được niềm vui trong tình huống bất ngờ này.

Người đăng clip ghi chú: “Qua hàng xóm xin được bông hoa, xong mang về quỳ gối tặng mẹ, không biết nhỏ học được ở đâu nữa”. Clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Cư dân mạng nhận xét rằng hành động của cậu bé quá dễ thương, thậm chí nhiều người lớn còn phải học hỏi thêm từ em. “Mấy ông con trai trưởng thành rồi xem clip này mà học tập nhé. Chẳng cần hoa đắt tiền, quà hàng hiệu hay những dịp lễ lạt gì cả, đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ đúng lúc cũng đủ khiến người khác vui cả ngày”.

“Bé mới 3 tuổi đã biết xin hoa tặng mẹ, còn biết quỳ xuống trao hoa nữa chứ. Không biết có ai dạy không nhưng nhìn cách bé làm thấy đáng yêu quá”; “Tôi nghĩ cách thể hiện tình cảm cũng là thứ có thể học được từ nhỏ. Trẻ con nhìn người lớn đối xử với nhau rồi bắt chước, hoặc đơn giản là tự nghĩ ra những cách khiến người mình yêu thương vui vẻ”.

“Các anh cứ bảo mình khô khan, không biết lãng mạn, nhưng nhìn em bé 3 tuổi này thì biết rồi nhé. Bé có tiền đâu mà mua hoa, cũng chẳng cần đợi đến đúng ngày 20/10, cứ sang hàng xóm xin được bông hoa là mang về tặng”; “Đáng nói là còn quỳ xuống trao hoa rất nghiêm túc. Chắc mẹ cũng phải bất ngờ lắm luôn”...

Ngưỡng mộ hành động đáng yêu của em nhỏ, nhiều dân mạng “tranh thủ” nhắc bạn trai, chồng mình nhớ ngày 20/10 sắp tới. (Ảnh chụp màn hình)

Nhật Quỳnh viết: “Tôi thấy trẻ con có những hành động rất tự nhiên mà người lớn đôi khi lại quên mất. Muốn làm ai vui thì tìm cách làm, nhớ ai thì nói ra, yêu thương ai thì thể hiện bằng hành động. Lớn lên rồi, nhiều người cứ ngại ngùng, sợ sến, sợ bị trêu nên ngay cả một lời quan tâm cũng khó nói thành lời”.

Khánh Trang bình luận: “Mẹ bé chắc phải cố nhịn cười. Chứ tôi mà là mẹ chắc ôm con luôn chứ không đợi nhận hoa nữa. Bé tí mà đã biết tạo bất ngờ cho mẹ, còn chọn cách quỳ xuống tặng hoa rất bài bản. Các ông chồng, người yêu mà xem được thì đừng chỉ thả tim rồi lướt qua nhé, thi thoảng mua một bông hoa tặng người thương cũng đâu có mất bao nhiêu công sức”.

Hành động tặng hoa cho mẹ khiến nhiều cô gái tranh thủ nhắc nhẹ bạn trai mình chuẩn bị quà 20/10 đầy đủ. “Tôi xem xong chỉ muốn gửi clip này cho người yêu. Em bé mới 3 tuổi đã biết tặng hoa, trong khi có người yêu tôi 30 tuổi vẫn nghĩ 20/10 là ngày bình thường như bao ngày khác. Mong anh em đừng để đến khi bị nhắc mới cuống cuồng nhé, chủ động lên”, Như Nguyệt bình luận.

Ngoài ra, không ít người mẹ chia sẻ về hành động đáng yêu, tình cảm của con mình. Mai Chi kể: “Con mình 3 tuổi. Đi ăn với bố mẹ, thấy mẹ ăn cay quá liền đưa nước uống: ‘Mẹ uống đi hết cay, cay nữa không? Coi chừng ướt áo nha’. Hai vợ chồng nghe muốn rụng tim, chắc chắn sau lớn lên con mình phải ga lăng lắm đây”.

Tố Uyên viết: “Tôi có hai đứa con, mỗi đứa thể hiện tình cảm một kiểu. Đứa lớn chẳng mấy khi nói lời ngọt ngào, nhưng ở lớp có gì toàn nhớ đưa về tặng mẹ hết. Đứa nhỏ thì ngày nào cũng ôm cổ mẹ, hôn chụt một cái rồi mới chịu đi ngủ. Có lần tôi hỏi sao con cứ phải hôn mẹ mới ngủ, nó trả lời vì sợ ngày mai quên mất. Những điều nhỏ nhặt vậy khiến mình thêm yêu đời, quên hết khó nhọc”.