Vì sao ngày 20/10 được chọn là Ngày Phụ nữ Việt Nam?

(VTC News) -

Rất nhiều người thắc mắc vì sao ngày 20/10 lại được chọn là Ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày có nhiều hoạt động chào mừng, tôn vinh đóng góp vĩ đại của “con cháu Bà Trưng, Bà Triệu”.

Nguồn gốc ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Từ xa xưa, trong nền văn minh nông nghiệp lúa nước, phụ nữ là lực lượng lao động chủ chốt, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Họ vừa là người làm ra của cải vật chất, vừa là hậu phương vững chắc trong những cuộc kháng chiến trường kỳ. Trên mọi chặng đường lịch sử, phụ nữ Việt Nam luôn hiện diện, từ Hai Bà Trưng, Bà Triệu cho đến những nữ chiến sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng thời hiện đại.

Bước sang thế kỷ XX, cùng với sự ra đời của các tổ chức cách mạng, phong trào phụ nữ Việt Nam bắt đầu hình thành và phát triển mạnh mẽ. Khoảng năm 1927, nhiều nhóm phụ nữ tiên phong đã tham gia các tổ chức quần chúng như Công hội đỏ, Nông hội đỏ, các nhóm học nghề và tương tế. Trong đó, các bà Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) đã tích cực tham gia Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, vừa tuyên truyền cách mạng, vừa mở lớp học nghề, dạy chữ cho phụ nữ.

Tại Huế, nhóm bà Thái Thị Bôi cùng Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh, góp phần gieo mầm tư tưởng tiến bộ trong giới nữ sinh. Năm 1928, Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hệ với các bà Xân, Thiu, Nhuận, Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở Vinh, tạo tiếng vang lớn trong phong trào đấu tranh của phụ nữ cả nước.

Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, người phụ nữ luôn có vai trò to lớn. (Ảnh tư liệu)

Đến năm 1930, khi phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bùng nổ, có tới gần 13.000 phụ nữ ở Nghệ An, Hà Tĩnh tham gia đấu tranh, cùng nhân dân giành chính quyền tại hơn 300 xã. Cũng trong năm này, bà Nguyễn Thị Thập lãnh đạo cuộc biểu tình của hơn 4.000 nông dân Mỹ Tho, trong đó có hàng ngàn chị em phụ nữ trực tiếp tham gia.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, khẳng định trong cương lĩnh đầu tiên nguyên tắc “Nam nữ bình quyền”. Đảng nhận thấy rõ vai trò và sức mạnh của phụ nữ trong công cuộc cách mạng, từ đó chủ trương thành lập tổ chức riêng để đoàn kết, tập hợp và nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội.

Chỉ ít tháng sau, ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam, tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, phụ nữ Việt Nam có tổ chức hợp pháp đại diện cho quyền lợi của mình, đồng thời khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với công tác phụ nữ.

Chính vì vậy, ngày 20/10 hằng năm được chọn là Ngày Phụ nữ Việt Nam, để ghi nhớ dấu mốc lịch sử ngày ra đời của tổ chức đại diện cho phụ nữ cả nước, mở đầu thời kỳ mới trong hành trình đấu tranh cho bình đẳng giới và giải phóng phụ nữ.

Ý nghĩa của Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Trải qua gần một thế kỷ, ngày 20/10 không chỉ là dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại mà còn là ngày để tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Dù ở bất kỳ thời đại nào, họ vẫn luôn giữ vai trò quan trọng, vừa “giỏi việc nước”, vừa “đảm việc nhà”.

Việc lựa chọn 20/10 là Ngày Phụ nữ Việt Nam thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với vị thế, công lao của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ngày này cũng mang ý nghĩa khẳng định quyền bình đẳng, quyền tham gia chính trị, xã hội của phụ nữ, những quyền cơ bản mà ngày nay vẫn cần được bảo vệ và phát huy.

Trong đời sống hiện đại, ngày 20/10 trở thành dịp để mỗi người bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn tới những người phụ nữ xung quanh mình từ người bà, người mẹ, người vợ, con gái đến đồng nghiệp, bạn bè. Các cơ quan, tổ chức, trường học, doanh nghiệp thường tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc, biểu dương hình ảnh người phụ nữ năng động, bản lĩnh, giàu tình yêu thương.

Hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Bên cạnh những buổi lễ trang trọng, ngày 20/10 còn là dịp để phái mạnh gửi lời chúc tốt đẹp, những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đến những người phụ nữ thân yêu, như một lời tri ân cho sự hi sinh và cống hiến không ngừng nghỉ của họ.

Ngày 20/10 không chỉ là ngày kỷ niệm của phụ nữ Việt Nam mà còn là dịp để mỗi người thêm trân trọng, yêu thương và tự hào về truyền thống “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”, bốn phẩm chất đã làm nên vẻ đẹp muôn đời của phụ nữ Việt Nam.