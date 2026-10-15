Khách Tây nghĩ sao về hương hoa sữa tại Hà Nội?

(VTC News) -

Cô gái Anh Becky chia sẻ cảm nhận của mình về hương hoa sữa trên trang cá nhân. (Nguồn: Becky ở Việt Nam)

Hương hoa sữa là một trong những nét đặc trưng của Hà Nội mỗi độ cuối thu, và ít có loài hoa gây nhiều tranh cãi như vậy. Với người này, đó là hương thơm lãng mạn, nên thơ gợi bao hoài niệm, với người khác lại là nỗi ám ảnh vì sự nồng nàn đến ngạt thở. Với du khách nước ngoài đến Việt Nam vào thời điểm này, mùi hoa sữa cũng là trải nghiệm đặc biệt.

Không giống những loài hoa được chú ý nhờ dáng vẻ và màu sắc, hoa sữa gây ấn tượng chủ yếu bằng mùi hương. Những chùm hoa nhỏ li ti, không quá nổi bật nhưng mùi hương lại cực kỳ ấn tượng. Nhiều vị khách nước ngoài coi đây là nét riêng của mùa thu Việt Nam, trong khi những người khác bất ngờ vì mùi hoa đậm đà tràn ngập cả dãy phố.

Trên diễn đàn Reddit, Stone, đến từ Anh, chia sẻ: “Tôi đến Hà Nội vào mùa thu và điều khiến tôi ngạc nhiên nhất không phải thời tiết hay những con phố đông đúc, mà là mùi hương thoang thoảng bay vào phòng khách sạn. Tôi có thể ngửi thấy mùi hoa ngay cả khi đứng bên cửa sổ hoặc ngoài ban công. Ban đầu, tôi không biết đó là mùi gì, chỉ cảm thấy nó khá đặc biệt, không giống những loại nước hoa hay mùi hương nhân tạo mà tôi từng biết. Sau khi hỏi người địa phương, tôi mới biết đó là hoa sữa. Thật thú vị khi một loài hoa có thể khiến người ta nhận ra mùa thu của một thành phố chỉ bằng mùi hương”.

Nhiều khách người ngoài ở Hà Nội dành tình cảm đặc biệt với hoa sữa. (Ảnh: Dũng & Cò)

Hương hoa sữa thơm nhưng ngửi nhiều có thể gây nhức đầu. (Ảnh: Becky ở Việt Nam)

Có du khách còn muốn trồng hoa sữa ở Mỹ.

Anh Martin đến từ Pháp kể rằng anh phải đi hỏi bạn mình về loài hoa có mùi hương kỳ lạ này: “Tôi nhận thấy Hà Nội có một mùi hương rất khác vào mùa thu, nhất là khi đi bộ ngoài đường vào buổi tối. Mùi hương xuất hiện khá bất ngờ, có lúc nhẹ nhàng, có lúc đậm đến mức tôi phải dừng lại để tìm xem nó đến từ đâu.

Tôi không biết tên loài hoa này cho đến khi hỏi một người bạn Việt Nam. Bạn ấy nói đó là hoa sữa, một loài hoa quen thuộc với người Hà Nội. Tôi nghĩ đây là một trải nghiệm khá thú vị đối với khách du lịch, bởi bạn không cần đến một khu vườn hay công viên mới có thể cảm nhận mùi hoa. Nó xuất hiện ngay trên những con phố mà bạn đi qua mỗi ngày”.

Trên Tripadvisor, Daniel người Đức chia sẻ anh từng nhầm tưởng đây là mùi hương tinh dầu dùng trong nhà: “Trong thời gian ở Việt Nam, đôi lúc tôi bắt gặp một mùi hương ngọt và hơi nồng khi đi qua các con phố, cửa hàng hay khu dân cư. Tôi từng nghĩ đó là mùi hương trầm hoặc một loại tinh dầu mà người dân sử dụng trong nhà. Sau này, khi tìm hiểu về các loài cây ở Việt Nam, tôi biết đến hoa sữa và nhận ra đây có thể là nguồn gốc của mùi hương mình từng ngửi thấy.

Điều thú vị là mùi hoa không phải lúc nào cũng dễ nhận ra từ xa, nhưng khi đi gần những hàng cây đang nở, nó trở nên rõ rệt hơn. Tôi chưa từng trải nghiệm một loài hoa có mùi hương đặc trưng như vậy ở nơi mình sống”.

Carter đến từ Mỹ ví hương hoa sữa giống với loài hoa ở quê nhà: “Mùi hoa sữa ở Hà Nội khiến tôi phần nào nhớ đến những cây mộc lan (magnolias) ở quê nhà, miền Nam nước Mỹ. Chúng không hoàn toàn giống nhau, nhưng cả hai đều có hương thơm đặc trưng, gợi nhớ đến một địa điểm và mùa nhất định. Điều khiến tôi ngạc nhiên ở Hà Nội là mùi hương có thể lan tỏa khắp cả con phố, nhất là khi nhiều cây cùng nở. Tôi hiểu vì sao loài hoa này lại gắn liền với mùa thu của thành phố đến vậy”.

Đọc các bình luận của du khách trên các diễn đàn quốc tế, nhiều bạn trẻ Việt Nam giải thích thêm về loài hoa này. “Người Hà Nội có khi đi qua hoa sữa cả chục năm rồi nhưng vẫn có người thích, người sợ mùi này nhé. Đầu mùa hoa nở thì thơm thật, nhất là buổi tối trời mát, đi xe qua mấy con phố có hàng cây hoa sữa cảm giác rất đặc trưng. Khách nước ngoài thấy lạ cũng dễ hiểu thôi, vì ở nước họ đâu phải nơi nào cũng có những con phố ngập mùi hương như vậy”, Như Ý bình luận.

Quan Tuấn viết: “Nếu bạn từng ngửi thấy một mùi hương ngọt, hơi nồng khi đi dạo trên phố Hà Nội vào mùa thu, rất có thể đó là hoa sữa. Tên tiếng Anh thường dùng là milk flower, còn tên khoa học là Alstonia scholaris. Loài cây này được trồng ở nhiều tuyến phố và khu dân cư tại Việt Nam. Một cây có thể tỏa hương khá dễ chịu, nhưng khi hàng chục cây cùng nở, mùi thơm có thể trở nên đậm hơn nhiều”.