Xe ôm Việt Nam thành đặc sản du lịch, khách Tây khen 'thân thiện nhất thế giới'

(VTC News) -

Nhiều du khách ghi hình để chia sẻ trải nghiệm đi xe ôm công nghệ tại Việt Nam.

Nói về sự thân thiện của người lái xe ôm ở Việt Nam, trên các diễn đàn du lịch, hàng loạt du khách nước ngoài kể về những tài xế sẵn sàng chờ khách chụp ảnh một cách vui vẻ, kiên nhẫn, nhiệt tình chỉ chỗ ăn uống bình dân hay chủ động giúp đỡ khi khách loay hoay tìm đường.

Một số du khách bất ngờ vì vừa xuống xe đã được dặn dò đủ điều, từ cách sang đường, giữ điện thoại, cẩn thận với túi xách... Dường như đối với nhiều tài xế, đưa khách đến nơi an toàn mới chỉ hoàn thành một nửa công việc, nửa còn lại là giúp khách không bị bỡ ngỡ giữa một thành phố xa lạ. Sự nhiệt tình ấy lắm khi vượt xa những gì khách hàng mong đợi. Một người chỉ hỏi đường đến quán phở có thể được chỉ thêm vài địa chỉ ăn ngon khác. Một vị khách chưa biết đi đâu chơi có khi được tài xế gợi ý cả lịch trình trong ngày.

Nếu gặp đúng người hay chuyện, chuyến xe còn trở thành một buổi giao lưu văn hóa thu nhỏ, nơi mà vốn tiếng Anh bập bõm, ngôn ngữ cử chỉ và Google Dịch cùng nhau phát huy tác dụng.

Tất nhiên, không phải chuyến xe nào cũng hoàn hảo, và tài xế ở đâu cũng có người thế này người thế kia, nhưng giữa những trải nghiệm du lịch đáng nhớ, cách phục vụ của các bác xe ôm Việt Nam vẫn là điều khiến du khách cảm thấy gần gũi. Họ không thể nhớ con đường vừa đi qua, nhưng lại nhớ mãi anh tài xế nhiệt tình đến mức xuống xe rồi vẫn ngoái lại dặn: “Ăn ngon nhé, đi chơi vui nhé!”.

Các nhận xét tích cực về xe ôm Việt Nam được du khách chia sẻ nhiều trên các diễn đàn như Reddit hay Tripadvisor. “Chúng tôi vừa trở về sau chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam, qua TP.HCM, Hà Nội, vịnh Lan Hạ, Hà Giang và Phú Quốc. Chúng tôi liên tục di chuyển và gặp rất nhiều người làm dịch vụ. Tất cả tài xế Grab đều mang đến dịch vụ tuyệt vời, hỗ trợ nhiệt tình vượt xa mong đợi. Cảm ơn mọi người rất nhiều những tài xế hiếu khách nhất thế giới”, Alan, đến từ Anh, viết.

Nhiều du khách đánh giá dịch vụ tài xế công nghệ ở Việt Nam là tuyệt nhất thế giới.

Martin, nam du khách Australia, viết lại cảm nghĩ của mình sau chuyến đi: “Lần đầu tới Việt Nam, mọi người đối xử với chúng tôi rất tốt, thân thiện và nhiệt tình hơn cả mong đợi. Không ai cố lừa tiền hay trả thiếu tiền thừa. Các tài xế công nghệ đều đưa chúng tôi đến nơi an toàn, thường còn dùng ứng dụng dịch thuật để đùa vui và kết bạn với chúng tôi. Đây là chuyến đi tuyệt vời nhất trong đời. Tôi sẽ sớm quay lại. Cảm ơn đất nước và con người Việt Nam!”.

Du khách người Mỹ, Richard, người từng có thời gian sống ở Vũng Tàu chia sẻ: “Tôi đã đi xe ôm nhiều lần ở Việt Nam, chủ yếu tại Vũng Tàu, nơi các tài xế địa phương dần quen mặt tôi. Tôi cũng sử dụng dịch vụ này ở TP.HCM. Tôi thường trả tiền mặt và chưa từng gặp vấn đề gì. Phần lớn tài xế là những chàng trai trẻ, họ tranh thủ luyện tiếng Anh với tôi. Lần gần nhất, tôi hỏi tài xế những địa điểm đáng ghé thăm và nên đi ăn ở đâu tại TP.HCM. Anh ấy đưa ra những gợi ý tuyệt vời. Đó thực sự là một hành trình rất vui!”.

Sofia, đến từ Pháp, kể: “Tôi từng nhờ chủ homestay thuê hộ xe ôm vào ngày cuối cùng ở Ninh Bình. Người quản lý phản hồi tin nhắn nhanh chóng và sắp xếp tài xế đón tôi ngay. Tài xế tên Nam rất thân thiện, lái xe giỏi và nói tiếng Anh tốt. Anh còn chuẩn bị nước uống, chuối cho tôi. Trên đường về homestay, anh chỉ cho tôi xem trâu và những cánh đồng lúa tuyệt đẹp, đồng thời kể nhiều câu chuyện thú vị. Đó là một trải nghiệm đáng nhớ. Tôi chỉ tiếc vì không biết đến dịch vụ này sớm hơn để sử dụng trong những ngày trước đó”.

Đọc những dòng cảm nghĩ của du khách quốc tế, nhiều bạn trẻ Việt Nam giải thích về sự thân thiện đặc trưng của các tài xế xe ôm công nghệ. Khánh Nghiêm viết: “Tôi nghĩ một phần vì người Việt mình khá cởi mở, dễ bắt chuyện. Người nước ngoài hỏi một câu, tài xế trả lời vài câu, rồi tiện thể hỏi thăm từ đâu đến, ở Việt Nam mấy ngày, đã ăn phở chưa. Nhiều khi hai bên nói chuyện chẳng ai hiểu hết ý người kia nhưng vẫn cười rất vui vẻ. Đúng kiểu tiếng Anh có thể chưa sõi nhưng tinh thần hiếu khách thì không cần phụ đề”.

Như Hoa bình luận: “Nghề xe ôm công nghệ cũng có cái hay là tài xế gặp đủ kiểu khách mỗi ngày, từ người Việt đến khách nước ngoài, nên nhiều bác rất dạn dĩ và biết cách trò chuyện. Với khách du lịch, chỉ cần chỉ đúng đường, nhắc một câu cẩn thận, giới thiệu được quán ăn ngon là đã ghi điểm rồi. Các bác tài Việt Nam còn có một đặc sản là rất nhiệt tình chỉ chỗ ăn ngon, vì đôi khi kiêm cả ship đồ ăn luôn”.