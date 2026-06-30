QMS Top Tower - biểu tượng sống mới tại Tây Hà Nội

(VTC News) -

Vị trí đắc địa - tâm điểm kết nối phía Tây

Sở hữu vị trí đắc địa, QMS Top Tower tọa lạc ngay tại ngã ba giao nhau của hai tuyến đường huyết mạch là Tố Hữu và Vũ Trọng Khánh, trở thành tâm điểm kết nối, cung đường huyết mạch nối liền Đại Mỗ - Hà Đông - Thanh Xuân.

Đây là vị trí cho phép cư dân tận hưởng một mạng lưới giao thông linh hoạt, dễ dàng di chuyển tới trung tâm thành phố và các khu vực trọng yếu thông qua các tuyến đường như Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, đường Vành đai 3 và tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các trung tâm thương mại lớn như Aeon Mall Hà Đông, Big C Hồ Gươm, các bệnh viện lớn như Bệnh viện 103, Bệnh viện Y học cổ truyền, cùng hệ thống giáo dục hàng đầu với các trường như Trường Quốc tế Nhật Bản, True North School và các trường đại học: Đại học Kiến trúc, Học viện An ninh Nhân dân...

Vị trí này mang lại sự thuận tiện tối đa trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời là bảo chứng cho giá trị bất động sản gia tăng theo thời gian.

Thiết kế độc bản vượt thời gian

QMS Top Tower là bản giao hưởng giữa vẻ đẹp lãng mạn, sang trọng của kiến trúc tân cổ điển châu Âu và sự năng động, tối ưu của phong cách Singapore hiện đại. Lấy cảm hứng từ những căn hộ cao cấp quốc tế, chủ đầu tư QMS đã kiến tạo nên một công trình độc bản với tone màu vàng kim hoàng gia chủ đạo, biến tòa tháp thành một tác phẩm nghệ thuật.

Tòa nhà QMS Top Tower với thiết kế độc đáo ngay giữa lòng Thủ đô.

Mỗi chi tiết của dự án được chăm chút tỉ mỉ, từ đại sảnh tráng lệ cho đến thiết kế của từng căn hộ, thể hiện sự khắt khe trong việc lựa chọn vật liệu hoàn thiện cao cấp và sự tinh xảo trong thi công.

Thiết kế sang trọng với phong cách Singapore bên trong các căn hộ.

Với chiều cao 45 tầng nổi và 5 tầng hầm, QMS Top Tower mang đến tầm nhìn panorama ôm trọn thành phố. Với mật độ xây dựng thấp, phần lớn diện tích được ưu tiên cho không gian xanh và cảnh quan, tạo nên một môi trường sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên giữa lòng đô thị tấp nập.

Tiện ích trọn vẹn trong tầm tay

QMS Top Tower định nghĩa lại khái niệm sống đủ đầy khi tích hợp một hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" đẳng cấp. Ngay từ khi bước vào, cư dân sẽ được chào đón bởi đại sảnh rực rỡ và tráng lệ, tôn vinh đẳng cấp của mỗi chủ nhân. Dự án dành tới 7 tầng đế cho trung tâm thương mại, nơi quy tụ các thương hiệu mua sắm, nhà hàng, quán cà phê sành điệu, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí, ẩm thực của cư dân.

Bể bơi ngoài trời và không gian xanh của tòa nhà.

Cuộc sống tại QMS Top Tower là một chuỗi những trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày với bể bơi bốn mùa, phòng gym hiện đại, spa thư giãn, sky bar trên tầng thượng, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lung linh về đêm.

Không chỉ sở hữu tiện ích chung vượt trội, mỗi căn hộ tại QMS Top Tower còn là một không gian sống được thiết kế thông minh và ưu việt. Từng phòng được đảm bảo không khí trong lành. Các khu vực kỹ thuật như cục nóng điều hòa, máy giặt được bố trí riêng biệt, tối ưu hóa không gian và thẩm mỹ.

Triết lý "thiết kế xanh đến từng căn hộ" được hiện thực hóa qua những tiểu cảnh và không gian xanh len lỏi vào từng góc nhà, mang lại sự thư giãn và cân bằng cho gia chủ. Với cơ cấu diện tích đa dạng từ 67m² đến 215m², từ 2 đến 4 phòng ngủ, QMS Top Tower đáp ứng nhu cầu của mọi thế hệ trong gia đình.

Cộng đồng sống tinh hoa

Với sứ mệnh đồng hành cùng khách hàng trên con đường phát triển, chủ đầu tư QMS kiến tạo một cộng đồng sống văn minh, thịnh vượng. QMS Top Tower là hiện thực hóa của giấc mơ về một "nơi đi để thành công - chốn về bình yên". Nơi đây sẽ quy tụ cộng đồng cư dân tinh hoa, cùng chia sẻ những giá trị sống và tạo dựng một môi trường phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai.

Được vận hành bởi đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm, mọi dịch vụ từ an ninh 24/7 đến quản lý tòa nhà đều được đảm bảo ở tiêu chuẩn cao. Chủ đầu tư cũng chú trọng đến tính minh bạch về pháp lý, mang lại sự an tâm cho khách hàng.

QMS Top Tower không chỉ là một nơi để ở, đó là một tuyên ngôn về phong cách sống, một khoản đầu tư cho tương lai.