PVFCCo – Phú Mỹ lần thứ 7 liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

(VTC News) -

Thước đo khắt khe và vinh dự hơn

Kỳ xét chọn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 đánh dấu một thay đổi căn bản về cách đánh giá, bám sát theo chuẩn mực tiên tiến của quốc tế. Theo Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia, trọng số dành cho nhóm tiêu chí đổi mới sáng tạo được nâng từ 18% lên 30% tổng thang điểm.

Nội dung hồ sơ, thẩm định tập trung vào chất lượng, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị thương hiệu và tài sản trí tuệ - những điều cốt lõi làm nên sức sống bền vững của sản phẩm và thương hiệu.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng bộ sản phẩm Phú Mỹ tại gian trưng bày của PVFCCo - Phú Mỹ, đơn vị thành viên của Petrovietnam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn số liệu của Brand Finance: giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 vượt hơn 462 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020 và xếp thứ 32 trên 193 quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh thương hiệu không chỉ là tài sản riêng của doanh nghiệp, mà là sức cạnh tranh và vị thế của cả quốc gia; thương hiệu được tạo dựng bằng chất lượng và sáng tạo, nhưng chỉ trường tồn bằng chữ tín.

Tổng Giám đốc Phan Công Thành, đại diện PVFCCo - Phú Mỹ nhận vinh danh tại Lễ công bố.

Trong hệ sinh thái Petrovietnam, cùng với PVFCCo - Phú Mỹ, có các thương hiệu khác cũng có mặt trong danh sách ở các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp khí, phân bón và quản lý vận hành bất động sản.

Sự hiện diện ấy cho thấy một Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia có vai trò chiến lược, tham gia sâu rộng vào nhiều mắt xích thiết yếu của nền kinh tế, từ ngoài khơi đến đồng ruộng, từ thị trường nội địa đến thị trường quốc tế.

Chất lượng “Phú Mỹ”: Quản lý toàn trình

Với PVFCCo - Phú Mỹ, chất lượng là quá trình quản lý toàn trình, từ hạ tầng sản xuất, nguyên liệu đầu vào, quá trình vận hành, kiểm tra sản phẩm trước khi xuất xưởng cho đến hướng dẫn bảo quản, sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng cuối.

Để đảm bảo cho quá trình đó xuyên suốt, tức thời, từ nền tảng của 1 tổ hợp Nhà máy hóa dầu hiện đại hàng đầu thế giới, từ khi đi vào vận hành đến nay, PVFCCo - Phú Mỹ đã liên tục đầu tư và áp dụng nhiều giải pháp, sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất cũng như tiếp cận khách hàng, đối tác.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn và đoàn đại biểu Tập đoàn tham quan và đánh giá cao các sản phẩm mới của PVFCCo - Phú Mỹ.

Nổi bật là hệ thống RFID/QR code nhằm định danh, truy xuất toàn trình sản xuất - lưu thông sản phẩm, tích hợp với ứng dụng Phú Mỹ để người tiêu dùng trực tiếp tương tác với nhà sản xuất, hệ thống băng tải, đóng bao tự động, hệ thống bồn nguyên liệu chuyên dụng với quy mô lớn nhằm dự trữ chiến lược cho sản xuất...

Trong bối cảnh thị trường phân bón vẫn còn nhức nhối chuyện hàng giả, hàng kém chất lượng, quan điểm và cách thực hành quản lý ưu tiên chất lượng toàn diện của PVFCCo - Phú Mỹ đã đem lại niềm tin cho người tiêu dùng trong nước và cũng là điểm tựa vững chắc để thương hiệu tiếp cận và chiếm được niềm tin của khách hàng, đối tác quốc tế.

Đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong: Hai trụ cột mới cho thương hiệu Phú Mỹ

PVFCCo - Phú Mỹ được đánh giá cao trong 2 trụ cột mới, cốt lõi của thương hiệu trong kỳ xét chọn này. Doanh nghiệp không chỉ liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng của các sản phẩm chủ lực, truyền thống như Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, ứng dụng, liên tiếp đưa ra thị trường các sản phẩm mới, chuyển dịch xanh, thân thiện môi trường như dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel DEF Phú Mỹ Xanh, hữu cơ Phú Mỹ, DAP Phú Mỹ...

Sản xuất tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Đồng thời, Tổng công ty còn mở rộng chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số toàn diện để cung cấp trọn bộ gói giải pháp cho người dùng, gồm cả sản phẩm phân bón chất lượng cao cùng các dịch vụ thiết thực như phân tích, đo dinh dưỡng đất thông minh qua thiết bị di động và ứng dụng Phú Mỹ, drone Phú Mỹ trong canh tác nông nghiệp...

PVFCCo - Phú Mỹ cũng hoạch định Chiến lược phát triển dài hạn và đi đầu trong xu hướng chuyển dịch xanh, nâng chuẩn quản trị và phát triển bền vững.

Hệ thống quản trị của Tổng công ty đang dịch chuyển từ mức độ tuân thủ sang minh bạch thông tin, quản trị rủi ro toàn diện và đạo đức kinh doanh; từng bước phát triển Tổng công ty trong lĩnh vực hóa dầu, hóa chất với các dự án rất tiềm năng đang tích cực được triển khai; nâng cao năng lực cạnh tranh và kinh doanh quốc tế.

Cán bộ Phú Mỹ hướng dẫn bà con sử dụng thiết bị đo và phân tích đất.

Tổng công ty kiên định mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón và hóa chất đạt chuẩn mực quốc tế, phấn đấu trở thành doanh nghiệp có doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2030, kiến tạo chuỗi giá trị bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng, đúng với giá trị cốt lõi của thương hiệu: Phú Mỹ - Sẻ chia thịnh vượng.